«Геловін» или «Хеловін»: как правильно называть праздник на украинском языке

Гелловин

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Ежегодно в конце октября в украинском медиапространстве возобновляется дискуссия относительно правильного написания названия одного из самых популярных осенних праздников. На афишах, в праздничной рекламе и повседневном общении одновременно сосуществуют два варианта — «Геловін» и «Хеловін». Согласно действующему правописанию и правилам украинского языка, этот вопрос имеет единственное и научно подтвержденное решение.

Почему правильно «Геловін»

Название праздника происходит от английского слова Halloween, которое является сокращением от старинного выражения All Hallows' Eve («Вечір усіх святих»). Для того чтобы понять, как правильно писать это слово на украинском, нужно обратить внимание на его начальный звук и правила заимствования иноязычных слов. В оригинальном английском произношении слово начинается с мягкого гортанного звука [h]. Согласно действующему Українському правопису (в частности, параграфу 122, регулирующему передачу звуков иноязычного происхождения):

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Английский звук [h] передается буквой Г. В украинском языке звук [г] является гортанным и по своему акустическому звучанию выступает ближайшим аналогом английского [h]. Именно по этому правилу в наш язык вошло большинство заимствований западноевропейского происхождения: готель (hotel), гамбургер (hamburger), хокей (hockey), герой (hero) или гінді (hindi).

Буква Х передает глухой заднеязычный звук [x]. В украинском языке звук [х] значительно тверже и шумнее. В английском языке ему обычно соответствуют буквосочетания вроде ch в заимствованиях из других языков (например, Loch Ness — Лох-Несс). Использование буквы Х для английского [h] не соответствует ни фонетической природе украинского языка, ни нормам транслитерации.

Буква Ґ передает взрывной звук [g]. Эту букву используют для воспроизведения иноязычного твердого звука [g] (как в словах ґрунт, ґанок или английских gate, golf). Поскольку в слове Halloween нет звука [g], вариант с буквой Ґ здесь также недопустим.

Таким образом, поскольку английское слово начинается именно с гортанного звука [h], единственным орфографически и фонетически правильным вариантом по нормам украинского языка является “Геловін».

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Причины распространения варианта «Хеловін»

Использование буквы Х в этом названии является следствием двух основных факторов:

Первый фактор связан с длительным влиянием русской языковой традиции, где английский звук [h] систематически заменяется на [х] (как в случае с Харри Поттер или Холмс). Написание «Хеловін» попало в обиход как прямое калькирование из этого источника.

Вторым фактором стала инерция более ранних обиходных словарей и массовой культуры конца XX века, когда адаптация англицизмов происходила хаотично, без строгого соблюдения орфографических норм.

Правила склонения и правописания слова «Геловін» в предложениях

Название “Геловін» функционирует как имя существительное мужского рода второго склонения и подлежит стандартному изменению по падежам:

Именительный: Геловін

Родительный: Геловіну (как название праздника и события имеет окончание -у)

Дательный: Геловіну / Геловінові

Винительный: Геловін

Творительный: Геловіном

Предложный: на Геловіні / на Геловіну

В письменной и устной речи слово используется без кавычек и начинается с прописной буквы, когда речь идет об официальном наименовании праздника («Підготовка до Геловіну», «Костюм на Геловін»).

Таким образом, нормативно корректным является использование варианта «Геловін» (с буквой Г). Написание «Хеловін» является устаревшей графической адаптацией, противоречащей современным стандартам транслитерации.

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