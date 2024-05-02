Гендерное неравенство: новое исследование показало, что женщины живут дольше, но есть нюанс

Различия в состоянии здоровья между женщинами и мужчинами продолжают расти с возрастом.
Продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин, но они также дольше страдают от плохого здоровья. Такие различия между представителями разных полов фиксируют во всем мире. Об этом говорится в глобальном анализе гендерных разрывов в здоровье, в ходе которого исследователи изучали, как на людей влияют 20 основных заболеваний.
Выводы были опубликованы в журнале Lancet Public Health, пишет The Guardian.
Выяснилось, что несмертельные состояния, вызывающие болезни и инвалидность, например проблемы опорно-двигательного аппарата, психического здоровья и головные боли, особенно влияют на женщин.
В то же время мужчины непропорционально страдают от состояний, вызывающих преждевременную смерть, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания и печени, травм на дорогах.
Различия в состоянии здоровья между женщинами и мужчинами продолжают расти с возрастом. Это приводит к тому, что женщины, которые, как правило, живут дольше мужчин, дольше страдают от заболеваний и инвалидности.
«Этот отчет ясно показывает, что за последние 30 лет глобальный прогресс в сфере здравоохранения был неравномерным. Есть настоятельная потребность уделять больше внимания несмертельным последствиям, ограничивающим физические и психические функции женщин, особенно в старшем возрасте. Подобным образом мужчины испытывают гораздо большее и растущее бремя болезней со смертельным исходом», — говорит старший автор исследования, доктор Луиза Сорио Флор из Института показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона.
По оценкам анализа, у мужчин наиболее распространенными причинами заболеваний и смерти были:
- COVID-19;
- травмы на дорогах;
- заболевания сердца, органов дыхания и печени.
В то же время женщинам больше вреда наносили:
- боль в пояснице;
- депрессивные и тревожные расстройства;
- головная боль;
- недуги костей и мышц;
- болезнь Альцгеймера и других видов деменции;
- ВИЧ и СПИД.
Согласно исследованию эти состояния способствуют болезням и инвалидности на протяжении всей жизни, но не приводят к преждевременной смерти.
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