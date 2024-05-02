Гендерное неравенство: новое исследование показало, что женщины живут дольше, но есть нюанс

Различия в состоянии здоровья между женщинами и мужчинами продолжают расти с возрастом.

Продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин, но они также дольше страдают от плохого здоровья. Такие различия между представителями разных полов фиксируют во всем мире. Об этом говорится в глобальном анализе гендерных разрывов в здоровье, в ходе которого исследователи изучали, как на людей влияют 20 основных заболеваний.

Выводы были опубликованы в журнале Lancet Public Health, пишет The Guardian.

Выяснилось, что несмертельные состояния, вызывающие болезни и инвалидность, например проблемы опорно-двигательного аппарата, психического здоровья и головные боли, особенно влияют на женщин.

В то же время мужчины непропорционально страдают от состояний, вызывающих преждевременную смерть, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания и печени, травм на дорогах.

Различия в состоянии здоровья между женщинами и мужчинами продолжают расти с возрастом. Это приводит к тому, что женщины, которые, как правило, живут дольше мужчин, дольше страдают от заболеваний и инвалидности.

«Этот отчет ясно показывает, что за последние 30 лет глобальный прогресс в сфере здравоохранения был неравномерным. Есть настоятельная потребность уделять больше внимания несмертельным последствиям, ограничивающим физические и психические функции женщин, особенно в старшем возрасте. Подобным образом мужчины испытывают гораздо большее и растущее бремя болезней со смертельным исходом», — говорит старший автор исследования, доктор Луиза Сорио Флор из Института показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона.

По оценкам анализа, у мужчин наиболее распространенными причинами заболеваний и смерти были:

COVID-19;

травмы на дорогах;

заболевания сердца, органов дыхания и печени.

В то же время женщинам больше вреда наносили:

боль в пояснице;

депрессивные и тревожные расстройства;

головная боль;

недуги костей и мышц;

болезнь Альцгеймера и других видов деменции;

ВИЧ и СПИД.

Согласно исследованию эти состояния способствуют болезням и инвалидности на протяжении всей жизни, но не приводят к преждевременной смерти.

Раньше мы писали, без каких органов человек может жить полноценно.

Читайте ведущие новости дня: