Гениально просто: как мы годами мучились, неправильно моя сито

Обычная ложка неожиданно стала решением проблемы, с которой мы боролись годами.

Как помыть сито

Как помыть сито / © pexels.com

Долгое время мы действовали по привычной схеме: брали губку, добавляли моющее средство и держали сито под струей воды по несколько минут. Вода лилась без остановки, а мелкая сетка все равно оставалась не до конца чистой.

Но выяснилось, что существует гораздо более простой и умный способ. Достаточно положить обычную ложку поверх сита и направить на нее струю воды.

Поток равномерно расходится по всей поверхности, тщательно промывая сетку и вымывая даже малейшие остатки муки и теста.

Результат поражает: сито становится идеально чистым в считанные минуты — без лишних усилий и без расточительности воды.

