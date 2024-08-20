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Гениальный лайфхак для водителей: зачем натирать фары лимонным соком

Гениальный лайфхак для водителей: зачем натирать фары лимонным соком

Чем натереть фары, чтобы сверкали: гениальный способ для водителей / Фото: Unsplash

Лимон – это не только ароматный фрукт. Его часто используют как средство для очищения различных поверхностей в доме. Но, оказывается, он может быть полезен и водителям.

Лимон – это еще и отличное средство для очистки фар от налета и грязи. Главный его секрет в кислоте, способной растворять даже наиболее стойкие загрязнения. Лимонный сок с легкостью справится с засохшими насекомыми, дорожной грязью, пылью и прочим налетом, который со временем появляется на поверхности фар.

Как натирать фары лимоном, чтобы они блистали? Инструкция очень проста:

  • лимон нужно разрезать пополам;
  • срезом лимона протрите всю поверхность фар, удаляя загрязнение на ней;
  • оставьте на фарах лимонный сок на несколько минут, чтобы он подействовал еще эффективнее;
  • теперь можно протереть фары сухой салфеткой из микрофибры.

Такая процедура поможет в мгновение ока сделать фары чистыми, блестящими и прозрачными, благодаря чему их светопропускная способность в разы повысится. После нее ваш автомобиль станет более привлекательным снаружи, но это еще не всё. Благодаря чистым фарам ваша безопасность в темное время суток увеличится.

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