ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
304
Время на прочтение
2 мин

Гениальный способ чистки рыбы: как снять чешую так, чтобы она не разлеталась по всей кухне

Чистка рыбы от чешуи — один из самых неприятных этапов приготовления. Чешуя разлетается по всей кухне, прилипает к поверхностям и превращает обычную приготовление в хаос.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Как снять чешую с рыбы без грязи

Как снять чешую с рыбы без грязи / © pexels.com

Но есть простые кухонные лайфхаки, которые помогут избежать беспорядка и значительно упростить процесс. В Los Angeles Times рассказали о нескольких эффективных методах, как чистить рыбу быстро, безопасно и, главное, без разлета чешуи.

Лучшие способы чистки рыбы без грязи

Чистка рыбы в воде

Один из самых эффективных способов — погрузить рыбу в воду при снятии чешуи.

Вода «поглощает» чешую, не давая ей разлетаться по кухне. Это особенно удобно в раковине или большой миске.

Как делать:

  • налейте холодную воду в раковину или емкость;

  • держите рыбу под водой;

  • соскребайте чешую ножом или специальным скейлером.

Использование большого пакета или мусорного мешка

Еще один популярный лайфхак — чистить рыбу внутри пакета.

Достоинства:

  • чешуя не разлетается;

  • минимум уборки после;

  • удобно для домашних условий.

Как сделать:

  • положите рыбу в большой плотный пакет;

  • осторожно снимайте чешую внутри;

  • после завершения просто выбросьте отходы.

Чистка у раковины или на улице

Если рыба большая или очень «чешуйчатая», самый простой вариант — работать в раковине или на открытом воздухе.

Это позволяет:

  • быстро смыть чешую водой;

  • избежать загрязнения кухни;

  • работать без ограничений пространства.

Замена чистки чешуи на снятие кожи

В некоторых случаях чешую не обязательно счищать. Рыбу можно просто обработать путём снятия кожи, особенно если это филе или подходит способ приготовления.

Полезные советы для идеального результата

  • используйте тупую сторону ножа или специальный скейлер;

  • держите рыбу крепко за хвост;

  • двигайтесь против роста чешуи;

  • всегда промывайте рыбу холодной водой после очищения;

  • Застелите рабочую поверхность бумагой или пленкой.

Распространенные ошибки при чистке рыбы

  • чистка на сухой поверхности без защиты;

  • слишком резкие движения (чешуя разлетается);

  • использование неправильного инструмента;

  • игнорирование воды или контейнеров для сбора чешуи.

FAQ

Как почистить рыбу от чешуи без грязи на кухне?

Лучше всего делать это в воде или в закрытом пакете. Так чешуя не разлетается и не загрязняет поверхности.

Чем лучше снимать чешую с рыбы?

Удобнее всего использовать специальный скейлер или тупую сторону ножа. Главное — работать против направления чешуи.

Можно ли чистить рыбу без особых инструментов?

Да, можно использовать нож, ложку или даже чистить рыбу в воде или пакете, чтобы минимизировать беспорядок.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
304
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie