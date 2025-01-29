Гениальный трюк, который поможет некоторым продуктам: зачем ставить емкость с солью в холодильник

Благодаря рекомендациям специалистов ваш холодильник будет чистым, без неприятных запахов, а еда будет оставаться свежей. Обязательно воспользуйтесь ими!

Неприятный запах в холодильнике часто появляется из-за испорченных продуктов. Начните с проверки содержимого: если вы найдете испорченную пищу или овощи, обязательно выбросьте их. Однако даже после этого запах может остаться, потому важно почистить холодильник.

Выключите его из сети и извлеките все продукты. Холодильник должен быть пуст. Снимите полки и ящики, в том числе полки на дверце. Если они сильно загрязнены, учтите, что пластик может поглощать запахи. Чем больше вы откладываете мойку, тем сложнее будет избавиться от неприятных ароматов.

Чтобы приготовить очищающий раствор, налейте 500 мл теплой воды в распылитель и добавьте половину чайной ложки соды. Хорошо перемешайте. Этот раствор эффективно очищает грязь и устраняет запахи. Распылите его на внутренние поверхности холодильника. Если запах очень сильный или заметно загрязнение, оставьте раствор на 10 минут, чтобы он размягчил грязь.

Для очищения используйте мягкую губку или ткань. После мытья протрите холодильник влажной чистой тканью, а затем протрите его досуха. Полочки и ящики мойте так же. Если на них остались стойкие пятна, посыпьте их содой и оставьте на 10 минут. Для более сильных загрязнений можно добавить несколько капель жидкого моющего средства для посуды. После очистки хорошо ополосните все под проточной водой и протрите насухо.

Фрукты и овощи лучше всего хранить в бумажных пакетах. Они не позволяют влажным проникать, способствуют циркуляции воздуха и помогают продуктам оставаться свежими. Ящики нужно тщательно мыть, как и полки. Для удобства можно мыть их в ванной. Чтобы дольше сохранить чистоту ящиков, застелите их бумажными полотенцами.

Неприятный запах может возникнуть из-за загрязненного дренажного отверстия или резинового уплотнителя на дверце. Не забудьте их очистить. Если уплотнитель не прилегает плотно, теплый воздух может попадать внутрь холодильника, изменяя температуру. Чтобы устранить проблему, прогрейте уплотнитель феном и проверьте плотность, проведя листом бумаги.

Для дополнительного устранения запахов насыпьте соль в чашку или небольшой контейнер и поставьте его в холодильник. Соль поглотит избыточную влагу и неприятные запахи. Кроме того, она поможет овощам и фруктам сохранять свежесть подольше. Чтобы реже мыть полки, застелите их пищевой пленкой. Меняйте ее, когда она испачкается.

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