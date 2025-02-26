Генри Марш о человеческом мозге: почему мы так мало знаем о нашей самой сложной системе

Британский нейрохирург Генри Марш, прокомментировавший, как не ошибиться в выборе врача, поделился своими размышлениями о человеческом мозге и ограниченности современных знаний о нем.

Об этом говорится в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Отвечая на вопрос о величайшем открытии, которое он совершил, исследуя мозг людей всех возрастов и пола, Марш признался, что самым поразительным является осознание ограниченности наших знаний. Он объяснил, что наука хорошо понимает составные части мозга, но не имеет ясного представления о том, как эти элементы взаимодействуют между собой, создавая единую систему.

"Наибольшее открытие — это то, как мало мы понимаем мозг. Мы понимаем, из каких "кирпичиков" состоит мозг, но как построено это "здание", как все собрано вместе — мы этого на самом деле не понимаем", — отметил он.

Генри Марш выразил скептицизм относительно громких заявлений об искусственном интеллекте и возможности создания машин умнее людей.

"Я скептически отношусь к некоторым чрезмерным заявлениям об искусственном интеллекте или искусственном общем интеллекте. Мы даже не начали понимать основы интеллекта в наших собственных мозгах. Так как мы можем создать машины, которые будут умнее нас, если мы не понимаем, как работает наш собственный мозг? Я думаю это основное, что я узнал. Мы понимаем очень-очень мало о нашем мозге", - добавил нейрохирург.

Несмотря на глубокий опыт в нейрохирургии, Марш признался, что за годы работы он больше узнал не столько человеческий мозг, сколько себя самого: "Как хирург, я больше узнал о себе, своих неудачах, своих слабостях, трудностях, с которыми я сталкивался как врач, как говорить с пациентами, как ладить с коллегами, как становиться лучше. Вот этого я узнал много. Но насчет человеческой жизни – нет".

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, британский нейрохирург Марш оценил украинскую хирургию. Медик отметил недостаток единой подготовки.

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