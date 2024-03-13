Георгины начнут цвести значительно раньше: вот какую подкормку нужно внести весной

Важной частью ухода за георгинами является их подкормка. Если подобрать правильное удобрение, растение начнет цвести раньше, а соцветия будут пышными и крупными.

Именно благодаря правильной подкормке георгин, говорят эксперты, можно обеспечить их здоровое развитие, крепкое цветение и общую выносливость. Особенно много питательных веществ это растение нуждается во время активного роста. Они нужны ей для сильных стеблей и листьев, для формирования цветов. Некоторые удобрения содержат компоненты, которые помогают улучшить процесс формирования бутонов, а потому георгины обильно цветут раньше указанного срока.

Именно весной георгины восстанавливают активный рост после зимы. Нужно использовать органические удобрения (перегной, компост, отвары растений), содержащие необходимые для растения питательные вещества и помогающие увеличить количество гумуса в почве. К примеру, во время фазы активного роста растениям требуется больше фосфора для того, чтобы сформировать сильные корни. Поэтому используйте удобрения с этим компонентом.

Подкармливать георгины следует регулярно, но осторожно во избежание чрезмерного количества удобрений. Важно соблюдать рекомендации по дозировке, которые производители указывают на упаковке. Также цветок может нуждаться в дополнительных микроэлементах, в частности, цинке, железе, магнии.

А перед самым началом цветения георгины важно подкормить удобрением с высоким содержанием калия. Оно поможет сформировать яркие и пышные цветы.

Читайте также: