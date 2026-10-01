Гигантская полынья посреди Антарктиды поразила ученых: почему она образовалась

Антарктида / © Associated Press

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В Антарктиде во время зимнего сезона 2024 года образовалась гигантская полынья посреди морского льда — ее площадь достигла 89 121 квадратного километра. По размерам она была лишь немного меньше территории Португалии.

Об этом пишет издание Science Alert со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters.

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Обычно зимой залив Брейд в Восточной Антарктиде с июля по август полностью покрывается льдом. Однако в августе 2024 года спутниковые наблюдения зафиксировали здесь огромный незамерзший участок.

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На пике его площадь составляла 89 121 квадратный километр. Исследователи назвали это беспрецедентным явлением для данного региона.

Что стало причиной появления гигантской полыньи

По данным исследовательской группы во главе с ученым-геологом Дживанйоти Свейном, образованию обширного участка незамерзшей воды способствовало одновременное стечение нескольких экстремальных факторов.

В июле и августе 2024 года Антарктиды достигли шесть мощных атмосферных рек — узких потоков теплого и влажного воздуха, которые переносят большие объемы тепла и влаги из низших широт в полярный регион. Они вызвали потепление атмосферы, теплые снегопады и увеличение потока тепла из атмосферы в океан, что препятствовало образованию морского льда.

Одновременно сильные ветры вызвали так называемое экмановское всасывание — процесс, при котором движение поверхностной воды под воздействием ветра способствует подъему водных масс с глубины.

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В районе полыньи на поверхность поднялась более теплая верхняя циркумполярная глубинная вода. Она дополнительно прогревала верхний слой океана и тормозила замерзание. Длительные морские тепловые волны усилили этот эффект.

Ученые ожидают, что подобные явления будут происходить чаще

Исследователи полагают, что подобные крупные полыньи в будущем могут возникать чаще. Среди причин они называют усиление атмосферных рек, более частые и продолжительные волны тепла в атмосфере и океане, а также прогревание верхних слоев Южного океана.

Необычные изменения морского льда вызывают беспокойство ученых не только из-за самого факта появления обширных участков открытой воды. Морской лед образует своеобразный защитный буфер вокруг антарктических шельфовых ледников и ледникового щита. Ее сокращение может усиливать воздействие более теплой океанской воды на ледяные массы, которые напрямую влияют на уровень мирового океана.

Кроме того, морской лед имеет важное значение для антарктических экосистем, поскольку от сезонного цикла его образования и таяния зависят пищевые цепочки Южного океана.

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По оценке авторов исследования, появление полыньи такого масштаба демонстрирует, насколько сложным может быть сочетание атмосферных и океанических процессов, способных нарушить привычный зимний цикл образования морского льда в Антарктиде.

Напомним, что под льдами Антарктиды могут скрываться следы древней Гонванды — суперконтинента, существовавшего сотни миллионов лет назад.

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