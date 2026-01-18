Гигантские, мясистые и сочные: 5 сортов раннего перца, которые должны быть на вашем огороде

Ранний сладкий перец — настоящая находка для огородников, желающих получить первый урожай уже в начале лета. Именно такие сорта позволяют не ожидать осени и быстро собрать крупные, ароматные и сочные плоды. Кроме быстрого созревания важно, чтобы перец был мясистым, сладким и устойчивым к болезням и перепадам температур. Если вы мечтаете о богатом урожае без лишних хлопот, эти пять сортов станут идеальным выбором для следующего сезона.

«Атлант ранний». Этот сорт славится своими огромными плодами, легко достигающими 18-20 см в длину. Стенки перца очень толстые, сочные и сладкие, поэтому он идеально подходит для салатов, фарширования и замораживания. «Атлант ранний» хорошо переносит прохладную погоду и стабильно завязывает плоды даже при недостатке солнца. Он быстро созревает и дает обильный урожай уже через 90 дней после восхождения.

«Красный великан». Это один из самых мясистых ранних сортов перца. Плоды имеют кубообразную форму, насыщенный цвет и толщину стенок до 10 мм. Сорт характеризуется высокой урожайностью и хорошей транспортабельностью. Даже после сбора перец долго сохраняет свежесть и привлекательный вид.

«Калифорнийское раннее чудо». Один из самых популярных сортов среди дачников благодаря стабильному урожаю и отличному вкусу. Плоды большие, тяжелые, с мясистой и сладкой мякотью. Этот перец хорошо растет как в теплице, так и в открытом грунте. Он не боится кратковременных похолоданий и быстро адаптируется к разным условиям.

«Золотой гигант». Сорт с ярко-желтыми сочными плодами, которые сразу привлекают внимание на грядке. Мякоть очень нежная, ароматная и сладкая. «Золотой гигант» ценится не только за размер, но и за высокую концентрацию витаминов. Он идеально подходит для свежего употребления и диетических блюд.