Гигантские томаты по 600 г: в 2026 году выберите этот сорт и получите невероятный урожай

Сорт томатов на 2026 год / © unsplash.com

На первый взгляд может показаться, что выбор сорта томатов — дело простое. Но на практике быстро возникает множество нюансов: тип почвы, климат, целые выращивания и другие характеристики, влияющие на результат.

Некоторые сорта универсальны и подходят для разных условий, и среди них следует выделить темно-красный сорт “Цар дзвін”. Его плоды не только яркие и насыщенные цветом, но отличаются сочностью и богатым вкусом.

Этот сорт имеет многочисленные преимущества:

устойчив к грибковым заболеваниям и инфекциям;

выдерживает перепады температур;

подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах под пленкой.

Кусты рассаживают с расстоянием около 50 см. В южных регионах можно сократить интервал до 40 см для защиты от солнца, а на севере увеличить до 1 метра для лучшего проветривания.

Рекомендуем приобрести семена заранее, ведь весной их раскупают очень быстро. Рассаду следует готовить уже в марте, а опытные огородники даже начинают в феврале, чтобы в мае получить мощные кусты, готовые к высадке на постоянное место.