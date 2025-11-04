- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Гигантские томаты по 600 г: в 2026 году выберите этот сорт и получите невероятный урожай
В нашем материале мы знакомим с сортом, полностью оправдающим все ваши ожидания: большие, сочные и очень мясистые плоды с непревзойденным вкусом.
На первый взгляд может показаться, что выбор сорта томатов — дело простое. Но на практике быстро возникает множество нюансов: тип почвы, климат, целые выращивания и другие характеристики, влияющие на результат.
Некоторые сорта универсальны и подходят для разных условий, и среди них следует выделить темно-красный сорт “Цар дзвін”. Его плоды не только яркие и насыщенные цветом, но отличаются сочностью и богатым вкусом.
Этот сорт имеет многочисленные преимущества:
устойчив к грибковым заболеваниям и инфекциям;
выдерживает перепады температур;
подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах под пленкой.
Кусты рассаживают с расстоянием около 50 см. В южных регионах можно сократить интервал до 40 см для защиты от солнца, а на севере увеличить до 1 метра для лучшего проветривания.
Рекомендуем приобрести семена заранее, ведь весной их раскупают очень быстро. Рассаду следует готовить уже в марте, а опытные огородники даже начинают в феврале, чтобы в мае получить мощные кусты, готовые к высадке на постоянное место.