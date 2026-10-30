Гигантский монстр, которому приписывают 300 смертей: что известно о самом страшном крокодиле мира

Крокодил / © Shutterstock

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В Бурунди на реке Рузиге уже несколько десятилетий живет 6-метровый крокодил Гюстав, которого обвиняют в гибели сотен человек. Хищник охотился на рыбаков и крупную добычу, а также постоянно обходил ловушки ученых.

Об этом сообщает LadBible.

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Почему 6-метровый крокодил Гюстав начал охотиться на людей

Гюстава впервые заметили более 30 лет назад. Сейчас этого 60-летнего великана даже пули не берут — на его теле остались шрамы от ранений, которые он пережил.

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По данным AZ Animals, нильские крокодилы являются вторыми по величине в мире и обычно вырастают до 3,5-5 метров. Однако Гюстав оказался гораздо больше своих сородичей. Когда он вырос до гигантских размеров, рыба и змеи перестали его интересовать, и хищник переключился на действительно крупную добычу — буйволов, бегемотов и людей.

Особенностью Гюстава стало то, что он нередко оставлял тела погибших людей несъеденными, из-за чего среди исследователей возникли дискуссии по поводу мотивов его нападений.

Почему его не могут поймать

В 2004 году команда ученых во главе с натуралисткой Патрис Фэй попыталась выловить крокодила. Издание National Geographic называет ее исследовательницей, посвятившей жизнь отслеживанию этого зверя. Попытку поймать Гюстава показали в документальном фильме канала PBS «Захват крокодила-убийцы».

Ученые соорудили огромную металлическую клетку, которая была на 3 метра больше самого Гюстава, и поместили внутрь живую козу. До этого хищник три раза подряд обходил аналогичные ловушки. Во время очередной попытки начался шторм, повредивший оборудование: когда исследователи вернулись, клетка оказалась сломанной, коза исчезла, а крокодил снова скрылся.

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В 2002 году Патрис Фэй в комментарии изданию BBC рассказала, что хищник добирается до районов Румонге и Минаго, нападая по дороге на рыбаков и купальщиков. По ее словам, крокодил способен съесть от 10 до 20 человек вдоль берега, а в ходе одной из вылазок исследователь обнаружила 17 жертв на отрезке между Каньошей, Минаго, Кабези и Магарой.

Живой ли крокодил Гюстав сейчас: слухи о гибели и факты

В течение пяти лет о крокодиле не было никаких сведений, но в 2009 году его снова заметили в реке Рузизи вблизи озера Танганьика.

Потом появились слухи о гибели Гюстава, но официально это так и не подтвердили. В марте 2019 года журналистка Ники Даннингтон-Джефферсон в издании Travel Africa Magazine отметила, что оценки количества жертв крокодила существенно отличаются от 3 до 300 человек. Она хотела встретиться с исследовательницей Патрис Фэй, но узнала, что та уехала из страны, а самого Гюстава якобы убили.

Несмотря на эти сообщения, реальная судьба Гюстава все еще остается неизвестной, поскольку никаких доказательств его смерти так и не нашли.

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Напомним, на Олимпиаде-2032 гребцы будут соревноваться на реке Фицрой, где живут сотни морских крокодилов.

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