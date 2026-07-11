Гладиолусы. / © Associated Press

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Гладиолусы — одни из самых эффектных летних цветов, украшающих сад высокими цветоносами и яркими соцветиями. Однако пышное и продолжительное цветение зависит не только от сорта, но и от правильного ухода в течение всего сезона.

Чтобы гладиолусы обильно цвели, важно соблюдать несколько основных правил. Каких — читайте в материале ТСН.ua.

В большинстве регионов Украины гладиолусы начинают цвести во второй половине июля. Поздние сорта — через 90–100 дней после посадки, а потому цветут в августе — в начале сентября.

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Именно в период цветения растения требуют особого внимания: правильного полива, подкормки и защиты от вредителей. От ухода в это время зависит, насколько большими и яркими будут соцветия и как долго будет цветение.

Как ухаживать за гладиолусами, чтобы обильно цвели

Правильно место для посадки

Гладиолусы лучше растут на солнечных участках, защищенных от сильного ветра. Они любят легкую, рыхлую и хорошо дренированную почву, обогащенную компостом или перегноем. Высаживать клубни рекомендуется с середины апреля до конца мая.

Полив

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В период жары и длительной засухи гладиолусы нуждаются в регулярном поливе. В то же время застоя воды следует избегать, ведь чрезмерная влажность может повлечь за собой развитие грибковых болезней и загнивание клубней.

Подкормка

Для активного роста и образования больших соцветий гладиолусам нужны питательные вещества. В начале сезона будет полезным компост, а во время бутонизации и цветения — удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Именно они способствуют формированию крепких цветоносов и яркой окраске лепестков.

Удаление отцветших соцветий

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После увядания цветов их желательно сразу срезать. Так растение не будет тратить силы на образование семян, а направит питательные вещества на развитие клубня и других бутонов.

Защита от вредителей

Одними из самых опасных вредителей гладиолусов являются трипсы, которые повреждают листья и цветы, поэтому растение хуже цветет. Регулярно осматривайте посадки и используйте разрешенные средства защиты растений или биологические препараты.

Нужно ли выкапывать гладиолусы

В большинстве регионов Украины гладиолусы не оставляют зимовать в открытом грунте. Приблизительно через 4–6 недель после завершения цветения, когда листья начнут желтеть, клубни нужно выкопать.

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После выкапывания встряхните с них землю, обрежьте стебли, оставив примерно 5–10 см, и хорошо просушите в теплом, сухом и проветриваемом помещении. После этого клубни лучше хранить в бумажных пакетах или сетчатых ящиках в сухом месте при температуре +6-8°C. В течение зимы их следует периодически осматривать, чтобы вовремя удалить поврежденные или подгнившие экземпляры.

Напомним, мы писали о том, почему июль — важный период для пионов. Однако сейчас самое время по уходу, которое поможет растениям восстановиться и будет гарантировать, что они снова порадуют обильным цветением и насыщенным ароматом следующего сезона.

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