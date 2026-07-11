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Гладиолусы будут цвести вплоть до осени — сделайте это сейчас и они порадуют большими и яркими цветами
Гладиолусы обычно начинают цвести от второй половины июля, но точное время зависит от сорта, срока посадки и погодных условий.
Гладиолусы — одни из самых эффектных летних цветов, украшающих сад высокими цветоносами и яркими соцветиями. Однако пышное и продолжительное цветение зависит не только от сорта, но и от правильного ухода в течение всего сезона.
Чтобы гладиолусы обильно цвели, важно соблюдать несколько основных правил. Каких — читайте в материале ТСН.ua.
В большинстве регионов Украины гладиолусы начинают цвести во второй половине июля. Поздние сорта — через 90–100 дней после посадки, а потому цветут в августе — в начале сентября.
Именно в период цветения растения требуют особого внимания: правильного полива, подкормки и защиты от вредителей. От ухода в это время зависит, насколько большими и яркими будут соцветия и как долго будет цветение.
Как ухаживать за гладиолусами, чтобы обильно цвели
Правильно место для посадки
Гладиолусы лучше растут на солнечных участках, защищенных от сильного ветра. Они любят легкую, рыхлую и хорошо дренированную почву, обогащенную компостом или перегноем. Высаживать клубни рекомендуется с середины апреля до конца мая.
Полив
В период жары и длительной засухи гладиолусы нуждаются в регулярном поливе. В то же время застоя воды следует избегать, ведь чрезмерная влажность может повлечь за собой развитие грибковых болезней и загнивание клубней.
Подкормка
Для активного роста и образования больших соцветий гладиолусам нужны питательные вещества. В начале сезона будет полезным компост, а во время бутонизации и цветения — удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Именно они способствуют формированию крепких цветоносов и яркой окраске лепестков.
Удаление отцветших соцветий
После увядания цветов их желательно сразу срезать. Так растение не будет тратить силы на образование семян, а направит питательные вещества на развитие клубня и других бутонов.
Защита от вредителей
Одними из самых опасных вредителей гладиолусов являются трипсы, которые повреждают листья и цветы, поэтому растение хуже цветет. Регулярно осматривайте посадки и используйте разрешенные средства защиты растений или биологические препараты.
Нужно ли выкапывать гладиолусы
В большинстве регионов Украины гладиолусы не оставляют зимовать в открытом грунте. Приблизительно через 4–6 недель после завершения цветения, когда листья начнут желтеть, клубни нужно выкопать.
После выкапывания встряхните с них землю, обрежьте стебли, оставив примерно 5–10 см, и хорошо просушите в теплом, сухом и проветриваемом помещении. После этого клубни лучше хранить в бумажных пакетах или сетчатых ящиках в сухом месте при температуре +6-8°C. В течение зимы их следует периодически осматривать, чтобы вовремя удалить поврежденные или подгнившие экземпляры.
Напомним, мы писали о том, почему июль — важный период для пионов. Однако сейчас самое время по уходу, которое поможет растениям восстановиться и будет гарантировать, что они снова порадуют обильным цветением и насыщенным ароматом следующего сезона.