Гладиолусы не переживут зиму в почве: когда их выкапывать и правильно хранить

Гладиолусы. / © unsplash.com

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Гладиолусы украшают цветники яркими соцветиями с середины лета до начала осени. Эти цветы ценят за разнообразие оттенков, пышное цветение и способность долго сохранять декоративность. Однако гладиолусы не зимуют в открытом грунте в условиях большинства регионов Украины. Поэтому осенью их нужно вовремя выкопать, правильно подготовить к хранению и защитить от мороза и гнили.

Когда именно приступать к работе, как не повредить посадочный материал и где держать луковицы до весны — читайте на сайте ТСН.ua.

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В Украине гладиолусы обычно цветут с июля по сентябрь, а поздние сорта могут радовать цветами и в начале октября. Точные сроки зависят от сорта, времени посадки, погоды и выращивания.

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Когда выкапывать гладиолусы

Выкапывать гладиолусы рекомендуют примерно через 35–45 дней после цветения. За это время клубнелуковицы успевают накопить питательные вещества и подготовиться к периоду покоя.

В большинстве регионов Украины работы проводятся в сентябре — октябре, но ориентироваться нужно, прежде всего, на состояние растений и прогноз погоды.

Важно не ждать первых сильных заморозков. Если температура существенно снизится, посадочный материал может пострадать, особенно когда почва промерзнет.

Обычно первыми выкапывают гладиолусы ранних сортов, а затем средних и поздних. Растения, выращенные из молодых дочерних клубнелуковиц, часто выкапывают последними, если позволяют погодные условия.

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Как выкопать гладиолусы

Важно не травмировать клубнелуковицы. Соблюдайте несколько простых правил:

Выберите сухой день. Лучше всего работать в сухую погоду, когда почва не слишком влажная. Осторожно подкопайте растение. Используйте садовые вилы или лопату, отступив немного от стебля, чтобы не повредить клубнелуковицу. Извлеките растение из земли. Осторожно встряхните лишнюю почву. Не тяните за стебель с силой, так можно повредить посадочный материал. Обрежьте стебли. Оставьте примерно 2-5 см над клубнелуковицей. Старые листья и стебли не следует оставлять на длительное хранение. Проверьте состояние посадочного материала. Отбракивайте мягкие, поврежденные, заплесневевшие или подгнившие экземпляры, чтобы они не заразили здоровые.

Не стоит спешить выкапывать все гладиолусы сразу после срезки цветов: листья еще питают клубнелуковицу, помогая ей накапливать питательные вещества.

После выкапывания клубнелуковицы нужно очистить. Затем разложите их в один слой в сухом, теплом и хорошо проветриваемом помещении. Обычно для этого требуется около 2–3 недель.

После этого следует отделить старую клубнелуковицу — это сморщенная часть, оставшаяся под новой. Она обычно легко отделяется. Ее нужно удалить вместе с сухими остатками корней.

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Оставьте только жесткие, здоровые экземпляры. Мелкие дочерние клубнелуковицы можно сохранить отдельно для размножения.

Где и как хранить гладиолусы зимой

Для зимовки гладиолусам необходимо прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место, защищенное от мороза. Оптимальная температура хранения — около +2…+7 °C, без резких перепадов температуры и образования конденсата.

Лучше всего подойдут:

прохладный подвал — если он сухой и в нем есть вентиляция;

неотапливаемое, но защищенное от мороза помещение — при стабильной температуре.

холодильник — если есть место, где можно поддерживать прохладу и избежать конденсата. Картофельные луковицы не должны контактировать с мокрыми продуктами или находиться во влажной герметичной упаковке.

Хранить гладиолусы можно в картонных коробках с вентиляционными отверстиями, бумажных пакетах, сетчатых мешочках или неглубоких ящиках. Не используйте герметичные пластиковые пакеты, в которых скапливается влага.

В течение зимы периодически проверяйте посадочный материал. Если заметите гниль, плесень или мягкие участки, немедленно отделите пораженные экземпляры от здоровых.

Напомним, мы писали о том, что нужно сделать в саду и огороде в октябре.

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