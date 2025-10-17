Как правильно варить макароны / © unsplash.com

Но профессиональные повара называют это одним из самых распространенных кулинарных мифов. Масло в воде проблему не решает, а иногда даже портит вкус блюда.

Масло не растворяется в воде и остается на поверхности, оно не может равномерно покрыть макароны во время варки. Поэтому макароны все равно могут слипнуться, если их не перемешивать, а соус потом хуже пристает к пасте.

Настоящий секрет идеальной пасты — это большое количество воды и регулярное помешивание. Именно эти действия предотвращают слипание.

Итальянские шефы советуют использовать не менее литра воды на 100 граммов пасты. Тогда макароны свободно двигаются в кастрюле и равномерно варятся.

Соль добавляют в воду для вкуса, а не для предотвращения слипания. Она делает пасту более ароматной и подчеркивает вкус соуса.

Масло лучше добавлять уже после варки. Она придает пасти блеск и нежность. Если же влить ее в воду во время варки, она только создает пленку на поверхности, которая мешает соусу впитываться в макароны.

Профессионалы советуют сразу после варки смешивать пасту с соусом — так блюдо становится более насыщенным и гармоничным на вкус.

Еще один важный нюанс — время варки. Пасту лучше готовить “аль денте”, когда она остается немного упругой. Такой способ сохраняет вкус и структуру макарон, а главное — они лучше усваиваются организмом.

Миф о ложке масла в воде давно опровергнут кулинарами, но он до сих пор остается популярным среди домашних поваров.