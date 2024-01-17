Главные антитренды 2024 года: шесть вещей, которые могут испортить даже самый стильный образ

Чтобы выглядеть модно, нужно знать, какие тренды в одежде будут в 2024 году. Некоторые решения модны всегда, а другие лучше забыть в новом сезоне.

Индустрия моды находится в постоянном развитии. Поскольку тренды часто меняются, пора расстаться с некоторыми вещами, которые больше не будут выглядеть стильно в 2024 году.

Обжатые вещи

Весной 2024 года следует забросить слишком обжатые вещи подальше вглубь шкафа. Пришло время примерить более расслабленные фасоны. Свободные и объемные модели станут настоящими лидерами 2024 года. В топе будут такие вещи как оверсайз-блейзеры, просторные платья и рубашки.

Микросумки

Стилисты в один голос советуют заменить миниатюрные сумочки на сумки через плечо или большие тоуты. У них удобнее носить все необходимое. Также предпочитайте функциональные модели, которые помогут лучше справляться с повседневными делами и не жертвовать при этом стилем. Выбирайте нейтральные оттенки, которые могут дополнить множество нарядов.

Мини-юбки

Еще прошлым летом мини-юбки оставались на пике популярности, в 2024 году они уже станут устаревшим трендом. Эксперты утверждают, что стиль изменился в сторону более универсальных и скромных вариантов. Поэтому вы можете выбрать меди модели, чтобы создать элегантный и утонченный образ.

Бомберы

Бомбер – антитренд 2024 года / Фото: Фото из открытых источников

Хотя для некоторых они, наверное, навсегда останутся важной частью гардероба, однако в 2024 году такая курта начнет постепенно терять свои модные позиции. Дизайнеры предложили более интересные варианты: от утилитарных курток и негабаритных блейзеров до нетрадиционных тренчей.

Широкий каблук

Заколка снова возвращается в моду. Хотя широкий каблук более устойчив, а потому дарит удобство, однако его трудно сравнивать со шпилькой. Создавайте элегантные образы в 2024 году, которые придадут вам женственность.

Заниженные джинсы

Хотя некоторые тренды начала 2000-х годов смогли вернуться на модный олимп. Однако это возвращение было кратковременным. Речь идет, в частности, о джинсах с заниженной талией. Широкие штанины и средняя посадка снова заняли центральное место. В них удобно и практично. А еще они подходят для любого типа фигуры, удлиняют ноги и подчеркивают линию талии.

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