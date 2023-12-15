Главные антитренды в одежде 2024 года: об этих вещах стоит забыть и чем их лучше заменить

Эта одежда, обувь и аксессуары потеряли свою актуальность, поэтому их лучше заменить на трендовые вещи, которые достаточно недорогие и качественные.

Еще несколько лет назад пуховики с меховыми воротниками и карманами были очень популярны, длинные шубы и трикотажные вещи считались трендами. А уже сегодня эта одежда сошла с модного олимпа, в тренды вошли простые вещи в стиле "тихая роскошь". И основным посылом моды в следующем 2024 году стилисты назвали тенденцию – "чем проще, тем совершеннее". Рассказываем о главных антитрендах в следующем 2024 году.

Антитренды обуви 2023-2024

Антитренды обуви 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Этой зимой больше не актуальна обувь, плотно прилегающая к ноге. Уже несколько сезонов подряд в моде грубые ботинки или высокие прямые сапоги. Относительно коротких моделей обуви здесь стоит отметить угги-автоледи, челси и ботинки на толстой подошве.

Антитренды пуховиков 2023-2024

Антитренды пуховиков 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Приталенные длинные пуховики уже давно не в моде. Теперь на пике популярности верхняя одежда в стиле оверсайз. Здесь можно выбирать все: куртки-бомберы, дубленки-авиаторы, шубы из экомеха. Такие вещи имеют стильный и элегантный вид и подойдут к любому образу.

Платья, которые в антитрендах 2023-2024

Антитрендовые платья 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Больше не актуальны трикотажные платья в виде туник. В этом году на пике популярности вязанные платья прямого кроя с поясом или миди длины. Их можно стилизовать грубыми ботинками, высокими сапогами, ботфортами или короткими ботинками. В такой обуви ваш образ будет потрясающим и изысканным.

Антитренды сумок 2023-2024

Антитренды сумок 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Надолго покинули модный олимп все виды замшевых сумок. Потому что они не только достаточно дороги, но и нуждаются в специальном уходе, что очень неудобно. Так как в трендах царит простота и комфорт, то актуальной будет сумка из экокожи. Они достаточно недороги, поэтому их можно приобрести несколько на все случаи жизни.

Антитренды в одежде 2023-2024

Антитрендовые свитера 2023-2024 / Фото: pixabay.com

Из моды навсегда вышли свитера и кофты из некачественного синтетического материала, приталенные или растянутые модели. Лучше отдать предпочтение объемным кофтам или свитерам из натуральных материалов. Такие вещи комфортные, теплые и приятные на ощупь. А еще они будут держать форму после стирки, оставаясь новыми.

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