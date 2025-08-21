Главные мифы о мужском пенисе, в которые верят большинство женщин

В обществе до сих пор живет стереотип, что чем больше пенис у мужчины, тем лучше секс / © Pixabay

Существует немало мифов о мужском половом органе, касающихся его размера, формы, здоровья и сексуальной активности. Важно помнить, что многие из этих представлений не соответствуют действительности и могут вызвать необоснованные тревоги.

О пенисе сочиняют анекдоты, ставят ему памятники (один есть в Амстердаме), но редко делятся правдоподобными научными фактами о нем.

Можно ли по размеру обуви мужчины угадать, что там у него в штанах? Нет, и еще раз нет! Верно ли, что размер члена все же имеет значение для женского удовольствия? Да, но не всегда.

Попробуем развеять еще несколько популярных мифов о пенисе.

Миф №1: размер ноги и размер члена

Существует в народе такая примета: по размеру ноги или руки мужчины можно предположить, насколько большой его половой орган. На самом деле многочисленные исследования на эту тему, в которых принимали участие мужчины разных национальностей и возрастов, доказали, что не существует прямого соотношения размера мужского члена с размером ноги, руки или ягодиц. Но что интересно и предсказуемо, исследования показывают некоторую связь между ростом и длиной пениса. Чем выше мужчина, тем больше шанс того, что размер его «достоинства» окажется выше среднего. А вот толстые мужчины в этом случае, напротив, показывают меньший результат.

Миф №2: пенис — это мышца

А если это мышца, ее можно накачать, а если она накачалась, то «тренироваться» теперь придется регулярно. Ничего из этого не имеет связи с правдой. От многочасового секса пенис не увеличивается в размере и не становится крепче, но в последнем помочь могут тренировки так называемых мышц кегеля тазового дна. Они, кстати, есть и у мужчин, и у женщин.

Миф №3: средний размер мужского члена — около 18 сантиметров

Многие, естественно, интересуются средним размером мужского полового органа. Действительно есть исследования, которые предполагают, что мужчины (и, в определенной степени, женщины) разделяют это любопытство. Однако стоящая за этим наука может развенчать слухи.

Средний мировой размер эрегированного полового члена составляет от 13 до 14 сантиметров. Мужчины могут сильно зацикливаться на своих размерах, несмотря на то, что у них нет никакой связи ни с фертильностью, ни с успехами на любовном фронте.

Миф №4: для женщин размер члена не имеет значения

90% женщин признаются, что ширина полового члена имеет значение при половом акте.

Миф №5: во время эрекции пенис должен быть ровным

Половой член может иметь изгиб или быть направлен в любую сторону. Главное — отсутствие дискомфорта или болезненных ощущений во время секса у всех участников. У половых органов нет единого стандарта красоты. Каждый человек уникален.

Миф №6: пенис может сломаться

Если пенис сильно скручен в эрегированном состоянии, он может сломаться.

В половом члене нет костей, но трубки, которые наполняются кровью во время эрекции, могут лопнуть. Кровь изливается из них внутрь полового члена и вызывает очень болезненный отек.

Зарегистрированные случаи перелома полового члена редкие, но считается, что некоторые мужчины стесняются сообщать об этом своему врачу.

Раньше мы писали, какой размер мужского пениса действительно доставляет удовольствие во время секса.