Главные тренды осени 2025: какие три оттенка волос будут на пике безумной популярности

Трендовые цвета волос осенью 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Осень всегда приносит с собой перемены — и не только в природе, но и в нашем стиле. В 2025 году главный акцент в образе делается на естественность, но с изюминкой. В моде цвета, которые имеют благородный вид и одновременно способны кардинально изменить образ. Стилисты уже назвали три оттенка, которые станут абсолютными фаворитами этой осенью.

Орехово-карамельный

Трендовые цвета волос осенью 2025 / © Фото из открытых источников

Теплый, но не слишком яркий тон, сочетающий оттенки ореха и мягкой карамели. Он подходит как блондинкам, так и шатенкам, придавая волосам глубины и сияния. Этот цвет выглядит особенно привлекательно в солнечных лучах осеннего дня, подчеркивает натуральность и ухоженность локонов.

Пепельно-рыжий

Трендовые цвета волос осенью 2025 / © www.freepik.com/free-photo

Невероятно стильное сочетание холодных оттенков с мягким медным отливом. Такой цвет не выглядит ни слишком ярким, ни слишком сдержанным. Это гармония оттенков, что подходят женщинам, которые любят экспериментировать с образами, но стремятся оставаться элегантными. Пепельно-рыжий станет выбором смелых и решительных дам, ведь он точно будет привлекать внимание.

Реклама

Глубокий черный с синим оттенком

Трендовые цвета волос осенью 2025 / © Фото из открытых источников

Темные волосы возвращают себе статус абсолютного must-have. Но в 2025-м у классического черного секрет — легкий синеватый отблеск, который виден только при дневном свете. Он создает эффект загадочности и роскошного сияния, придавая образу мистичности, идеально подходящей осенним вечерам.