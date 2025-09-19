Лоферы из 90-х возвращаются / © unsplash.com

Как пишут в Vogue, такие модели были фаворитами Камерон Диаз, Джулии Робертс и Сары Джессики Паркер в 1990-х. Они умело совмещали любимые пары с цветочными платьями, элегантными костюмами, а иногда даже выходили у них на красные дорожки. Сегодня именно образы этих звезд того десятилетия вдохновляют дизайнеров и модниц по всему миру.

Лоферы + платье-рубашка

Лоферы + платье-рубашка / © Vogue

Сочетание лоферов с платьем-рубашкой — один из главных трендов осени 2025 года. Белые носки придают образу игривого препи-шарма. Идеально подходят плоские лоферы, модели с миндалевидным носком или открытые варианты. Такой образ удобен для прогулок и стильных повседневных лугов.

Лоферы на каблуке + штаны + рубашка

Лоферы на каблуке + штаны + рубашка / © Vogue

Для офисного стиля осенью выбирайте брюки цвета кофе с высокой талией, классическую белую рубашку и двухцветные лоферы на квадратном подборе. Аксессуары, которые подчеркнут образ, — длинные бусы и сумки с анималистическим принтом, вдохновленные коллекциями Prada и Gucci.

Красные лоферы + джинсы-клеш

Красные лоферы + джинсы-клеш / © Vogue

Образ Камерон Диаз с 1990-х легко адаптирован для современного гардероба: черные джинсы-клеш, блуза со спущенными плечами и яркие красные лоферы создают модный и дерзкий лук.

Замшевые лоферы + миниплатье

Замшевые лоферы + миниплатье / © Vogue

Еще в 1991 году Джулия Робертс совмещала замшевые лоферы с мини-платьем. Сегодня этот прием остается актуальным: современные замшевые лоферы идеально сочетаются с теплыми платьями в начале осени, придавая образу непринужденной элегантности.