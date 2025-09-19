- Дата публикации
Главный обувной тренд осени 2025 года: лоферы с 90-х — как их носить и с чем лучше сочетать
В этом году стиль 1990-х окончательно вернулся в центр модной сцены и осенне-зимний сезон 2025/2026 не стал исключением. Ведущие бренды снова заглядывают в свои архивы того десятилетия, а на первый план выходят лоферы. Эта обувь сочетает комфорт и практичность с непревзойденной элегантностью, становясь одной из самых универсальных пар в гардеробе.
Как пишут в Vogue, такие модели были фаворитами Камерон Диаз, Джулии Робертс и Сары Джессики Паркер в 1990-х. Они умело совмещали любимые пары с цветочными платьями, элегантными костюмами, а иногда даже выходили у них на красные дорожки. Сегодня именно образы этих звезд того десятилетия вдохновляют дизайнеров и модниц по всему миру.
Лоферы + платье-рубашка
Сочетание лоферов с платьем-рубашкой — один из главных трендов осени 2025 года. Белые носки придают образу игривого препи-шарма. Идеально подходят плоские лоферы, модели с миндалевидным носком или открытые варианты. Такой образ удобен для прогулок и стильных повседневных лугов.
Лоферы на каблуке + штаны + рубашка
Для офисного стиля осенью выбирайте брюки цвета кофе с высокой талией, классическую белую рубашку и двухцветные лоферы на квадратном подборе. Аксессуары, которые подчеркнут образ, — длинные бусы и сумки с анималистическим принтом, вдохновленные коллекциями Prada и Gucci.
Красные лоферы + джинсы-клеш
Образ Камерон Диаз с 1990-х легко адаптирован для современного гардероба: черные джинсы-клеш, блуза со спущенными плечами и яркие красные лоферы создают модный и дерзкий лук.
Замшевые лоферы + миниплатье
Еще в 1991 году Джулия Робертс совмещала замшевые лоферы с мини-платьем. Сегодня этот прием остается актуальным: современные замшевые лоферы идеально сочетаются с теплыми платьями в начале осени, придавая образу непринужденной элегантности.