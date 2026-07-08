Главный "пожиратель" денег: какой бытовой прибор больше всего увеличивает ваши счета за электроэнергию

Бытовая техника / © Pexels

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Из-за постоянного роста цен на электроэнергию украинцы всё чаще ищут способы сэкономить, традиционно виня в огромных счетах стиральные машины, холодильники или сушилки. Однако мало кто догадывается, что главный «пожиратель» бюджета обычно незаметно работает на заднем плане, и этим главным виновником является обычный бойлер.

Об этом пишет издание Blikk.

Почему именно бойлер потребляет больше всего электроэнергии

Главная особенность электрического водонагревателя заключается в том, что он не просто нагревает воду, а постоянно поддерживает её в горячем состоянии. Поэтому устройство регулярно включается в течение суток, чтобы компенсировать естественное охлаждение бака.

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Объем потребления электроэнергии зависит от нескольких факторов:

объёма бака,

температуры воды,

качества изоляции

количества горячей воды, которое потребляет семья.

Специалисты отмечают, что слишком большой бойлер будет зря тратить ресурсы на подогрев лишних литров, которыми никто не пользуется. В то же время слишком маленький бак придется нагревать с нуля после каждого использования, что также существенно ударит по карману.

Согласно рекомендациям экспертов, оптимально устанавливать температуру на уровне 55–60 °C. Такой показатель представляет собой идеальный баланс: он защищает систему от размножения опасных бактерий и в то же время ограничивает энергопотребление прибора. Если установить более высокую температуру, увеличиваются потери тепла и быстрее образуется известковый налёт, что снижает эффективность устройства.

Сколько электроэнергии потребляет популярная бытовая техника

Энергетические потребности бытовой техники существенно различаются, и если для популярных приборов установлены фиксированные годовые нормы, то одно устройство может уходить львиная доля всего бюджета.

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Вот сколько электроэнергии потребляет популярная бытовая техника:

современный энергоэффективный холодильник — работает непрерывно 365 дней в году, но благодаря новейшим технологиям потребляет относительно мало: от 100 до 250 кВт/ч в год;

посудомоечная машина — за год регулярного использования обычно потребляет около 150–270 кВт·ч;

сушильная машина — считается одним из самых энергоемких устройств, потребляя от 300 до 600 кВт/ч в год.

Электрический водонагреватель — абсолютный лидер по расходам, ведь на его работу может приходиться до 20–30% от всего объема электроэнергии, потребляемой семьей.

Как правильно выбрать бойлер

Чтобы правильно выбрать бойлер для вашего дома, необходимо определиться с его размером. В среднем один человек для принятия душа использует от 30 до 50 литров горячей воды, тогда как для наполнения ванны требуется гораздо больше воды. Эксперты рекомендуют следующие варианты емкости:

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50–80 литров: для одного или двух человек, которые в основном принимают душ;

80–120 литров: для семей из трех–четырех человек, где также часто принимают душ;

120–150 литров или более: для больших семей или тех, кто часто принимает ванну.

Шесть способов снизить энергопотребление бойлера

Существенно сократить расход электроэнергии на работу бойлера можно с помощью нескольких простых и эффективных мер, которые совершенно не заставят вас отказаться от горячего душа или привычного комфорта:

Установите температуру воды на 55–60 градусов — это оптимальный температурный режим, который позволяет существенно экономить электроэнергию, замедляет образование накипи на нагревательном элементе и одновременно предотвращает размножение бактерий в баке. Регулярно очищайте бойлер от известкового налета, ведь отложения снижают эффективность нагревательного элемента. Утеплите трубы горячей воды, это поможет сократить потери тепла. Отдавайте предпочтение душу, а не ванне. Используйте водосберегающие душевые лейки и аэраторы (перлаторы) для кранов, которые уменьшают расход воды. Выберите водонагреватель, мощность которого соответствует потребностям семьи — не слишком большой и не слишком маленький.

Отметим, что эксперты подчеркивают: большинство поломок гаджетов связано не с производственными дефектами, а спривычками пользователей, которые зачастую недооценивают риски. По данным Martha Stewart, неправильная зарядка, дешёвые аксессуары и перегрев могут привести не только к выходу аккумулятора из строя, но и к реальной пожарной опасности.

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