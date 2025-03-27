Маникюр "вкусные ногти". Фото: Instagram.

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В этом сезоне новой звездой nails-тенденций стали "вкусные ногти". Аппетитный маникюр, вдохновленный бланманже, французским желеобразным десертом становится очень популярным.

Какой он идеальный цветовой маникюр бланманже, читайте в материале Vogue.

Палитра "вкусных" ногтей базируется на цветах знаменитого французского бланманже – это сладости из молока, миндаля и крахмала. Ими смаковали еще в Средневековье. Фирменный молочный оттенок десерта стал основой для трендового маникюра весны 2025 года.



Маникюр, похожий на бланманж, сочетает в себе шик и элегантность. "Вкусные ногти" отвечают всем требованиям нового сезона благодаря своему нежному и аристократическому оттенку. Каждый блестящий ноготь отражает сияние солнечных дней, а утонченный оттенок подчеркивает нежность рук.

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Фото

Маникюр "вкусные ногти". Фото: Instagram.

Маникюр "вкусные ногти". Фото: Instagram.

Маникюр "вкусные ногти". Фото: Instagram.

Напомним, мы также писали о том, что можно и чего нельзя делать со здоровыми ногтями.

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