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Главный тренд причесок 2025: какая она (фото)

Главный тренд причесок 2025: какая она (фото)

Варианты причесок для вьющихся волос.

Тренд даже получил название Prada Hair.

В этом году самым популярным типом волосы будут вьющиеся. Поэтому отказ от стайлеров для выпрямления существенно облегчит жизнь обладательницам лохматых волос.

О главном тренде причесок 2025-го, пишет Vogue.

Первый положительный аспект утюжек для горячей укладки – это нормализация натуральных волос. Это подчеркивает индивидуальность, говорят hair-эксперты. На свежих показах коллекций для сезона осень-зима 2025 года стилисты команды парикмахера Гарри Гилла даже произвели эффект электризованных волос, используя для этого воздушные шарики. Тренд даже получил название Prada Hair.

"Идея заключалась в том, чтобы изобразить уверенную девушку, которая просыпается и выходит из дома, не обращая внимания на прическу. Это настоящие, красивые, воздушные и легкие волосы". Происходящее на подиуме уже прокладывает дорогу в широкий мир", — говорит эксперт.

Но, кроме модного вида #PradaHair имеет несколько важных преимуществ – это хороший способ упростить себе жизнь, а отказ от горячего укладки значительно оздоравливает волосы.

Prada Hair. Фото: hairbykathy321 / ©
Prada Hair. Фото: hairbykathy321
©

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