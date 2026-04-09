Глазурь для паски всего из двух ингредиентов: простой рецепт
Всего несколько ингредиентов – и вы получите глазурь.
Глазурь – это последний штрих, который превращает паску в настоящий шедевр. В классическом рецепте применяют белок. Впрочем, даже без него можно приготовить идеальную глазурь — рыхлую, белую и ровную.
ТСН.ua подготовил рецепт глазури из желатина от фудблогерки polli_cooking.
Ингредиенты:
5 г желатина
1 ст.л. воды
100 г сахарной пудры
2 ст.л. воды
Кулинар отмечает, что этого количества ингредиентов глазури хватает на три паски среднего размера.
Приготовление
Желатин заливаем столовой ложкой воды и хорошо перемешиваем. Оставляем, чтобы желатин набух.
В сотейнике смешиваем сахарную пудру и воду. Перемешиваем и ставим на средний огонь. Постоянно помешиваем. Когда масса закипела, снимаем с огня.
Добавляем желатин и перемешиваем до полного растворения.
После этого взбиваем массу миксером до образования рыхлой, белой массы. Консистенция должна быть как густая сметана.
Глазурь быстро застывает, а потому сразу наносите ее на холодные пояски.
