Глазурь для паски всего из двух ингредиентов: простой рецепт

Глазурь – это последний штрих, который превращает паску в настоящий шедевр. В классическом рецепте применяют белок. Впрочем, даже без него можно приготовить идеальную глазурь — рыхлую, белую и ровную.

ТСН.ua подготовил рецепт глазури из желатина от фудблогерки polli_cooking.

Ингредиенты:

5 г желатина

1 ст.л. воды

100 г сахарной пудры

2 ст.л. воды

Кулинар отмечает, что этого количества ингредиентов глазури хватает на три паски среднего размера.

Приготовление

Желатин заливаем столовой ложкой воды и хорошо перемешиваем. Оставляем, чтобы желатин набух. В сотейнике смешиваем сахарную пудру и воду. Перемешиваем и ставим на средний огонь. Постоянно помешиваем. Когда масса закипела, снимаем с огня. Добавляем желатин и перемешиваем до полного растворения. После этого взбиваем массу миксером до образования рыхлой, белой массы. Консистенция должна быть как густая сметана. Глазурь быстро застывает, а потому сразу наносите ее на холодные пояски.

