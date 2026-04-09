Глазурь для паски всего из двух ингредиентов: простой рецепт

Всего несколько ингредиентов – и вы получите глазурь.

Вера Хмельницкая
Паска. / © Unsplash

Глазурь – это последний штрих, который превращает паску в настоящий шедевр. В классическом рецепте применяют белок. Впрочем, даже без него можно приготовить идеальную глазурь — рыхлую, белую и ровную.

ТСН.ua подготовил рецепт глазури из желатина от фудблогерки polli_cooking.

Ингредиенты:

  • 5 г желатина

  • 1 ст.л. воды

  • 100 г сахарной пудры

  • 2 ст.л. воды

Кулинар отмечает, что этого количества ингредиентов глазури хватает на три паски среднего размера.

Приготовление

  1. Желатин заливаем столовой ложкой воды и хорошо перемешиваем. Оставляем, чтобы желатин набух.

  2. В сотейнике смешиваем сахарную пудру и воду. Перемешиваем и ставим на средний огонь. Постоянно помешиваем. Когда масса закипела, снимаем с огня.

  3. Добавляем желатин и перемешиваем до полного растворения.

  4. После этого взбиваем массу миксером до образования рыхлой, белой массы. Консистенция должна быть как густая сметана.

  5. Глазурь быстро застывает, а потому сразу наносите ее на холодные пояски.

Напомним, мы делились рецептом меренги , которая станет идеальной для украшения паски.

