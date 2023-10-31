Гнев может улучшить результаты при решении сложных задач – исследование

Исследователи Техасского университета A&M установили, что негативные эмоции могут являться эффективным инструментом в некоторых ситуациях. Так, злые люди лучше справляются с рядом сложных задач, чем эмоционально нейтральные.

Об этом пишет The Guardian.

"Результаты экспериментов показывают, что гнев увеличивает усилия по достижению желаемой цели, что часто приводит к большему успеху", –отмечает доктор Хизер Ленч, соавтор исследования.

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Специалисты анализировали данные опросов более 1400 человек, чтобы изучить возможное влияние гнева на людей в разных обстоятельствах. В одном эксперименте студентам показывали изображения, которые вызывали гнев, желание, веселье, уныние или вообще не вызывали особых эмоций. Впоследствии участникам было предложено решить серию анаграмм.

Результаты показывают, что в случае сложного набора анаграмм разгневанные участники справились лучше, чем находившиеся в других эмоциональных состояниях. При этом для простых анаграмм никакой разницы не наблюдалось.

Исследователи указывают на связь между гневом и настойчивостью. Команда установила: те, кто слился, тратили больше времени на сложный набор анаграмм.

В другом эксперименте злые участники лучше уклонялись от флажков в видеоигре о лыжах, чем те, кто был нейтральным или грустным. Они тоже были на одном уровне с теми, кто испытывал веселье или желание.

"Эта закономерность может указывать на то, что общее физическое возбуждение положительно влияет на игровые результаты, поскольку оно будет выше в условиях гнева, веселья и желания по сравнению с грустными и нейтральными условиями", – пишут исследователи.

Один эксперимент показал, что гнев увеличивает степень мошенничества участников при выполнении задач против других эмоций, в то время как другой эксперимент обнаружил замедление реакции из-за этой эмоции.

Кроме того, ответы на опросы, посвященные всеобщим выборам в США в 2016 и 2020 годах, показали, что люди, недовольные гипотетической победой кандидата в президенты, которого они не поддерживали, с большей вероятностью проголосовали на следующих выборах.

"Люди часто предпочитают использовать положительные эмоции как инструменты, а не отрицательные и склонны рассматривать негативные эмоции как нежелательные и неадаптивные. Наше исследование дополняет растущее количество доказательств того, что сочетание положительных и отрицательных эмоций способствует благополучию и что использование негативных эмоций как инструменты может быть особенно эффективным в некоторых ситуациях", – резюмировали исследователи.

Ранее пользователи Сети поделились самыми эффективными методами укрощения гнева.

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