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Год, два или больше: психологи рассказали, сколько времени нужно, чтобы забыть бывшего партнера
После завершения отношений хочется покоя, а также знать, сколько нужно времени, чтобы боль прошла. Универсального рецепта, говорят психологи, нет. Однако определенные сроки все же можно рассчитать.
Данные различных исследований показали, что после серьезных отношений восстановление может продолжаться от нескольких недель до нескольких лет. В среднем, по словам психологов, это занимает 3-6 месяцев. А после развода — от полугода. Следует отметить, чем больше была эмоциональная привязанность к человеку, тем дольше занимает процесс исцеления. Утрата отношений воспринимается болезненно из-за того, что они часто становятся частью идентичности.
При этом, по словам доктора философии и семейной терапевтки Джейн Гирр, если вы просто встречаетесь с кем-то без особой эмоциональной привязанности, то о завершении отношений можно забыть менее чем за неделю.
Конечно, не существует никакой математической формулы, которая позволила бы точно подсчитать, сколько времени человек будет страдать из-за завершения отношений. В то же время, по мнению специалистов, умения отпускать и адаптироваться могут ускорить этот процесс.
Как быстрее забыть бывшего и не переживать из-за развода
В первую очередь, очень важно не сравнивать свой опыт с опытом других. Кто может забыть через неделю, а кому понадобятся годы. Важная забота о себе, понимание, что завершение отношений — это не потеря, а также новые занятия. Они помогут пережить скорее этот трудный этап в жизни.
Очень важно окружить себя людьми, которые будут поддерживать, с которыми вы будете чувствовать себя ценной. Также можно заняться йогой, медитацией, спортом, новыми хобби или запланировать путешествие, о котором давно мечтали.
Обратите внимание, что материал носит только информационный характер. В нем не содержатся советы, касающиеся вашего здоровья. Если вам нужно установить диагноз или назначить лечение, обратитесь к врачу.