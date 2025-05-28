Год, два или больше: психологи рассказали, сколько времени нужно, чтобы забыть бывшего партнера

Сколько времени нужно, чтобы полностью забыть прежнего / © Pixabay

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Данные различных исследований показали, что после серьезных отношений восстановление может продолжаться от нескольких недель до нескольких лет. В среднем, по словам психологов, это занимает 3-6 месяцев. А после развода — от полугода. Следует отметить, чем больше была эмоциональная привязанность к человеку, тем дольше занимает процесс исцеления. Утрата отношений воспринимается болезненно из-за того, что они часто становятся частью идентичности.

При этом, по словам доктора философии и семейной терапевтки Джейн Гирр, если вы просто встречаетесь с кем-то без особой эмоциональной привязанности, то о завершении отношений можно забыть менее чем за неделю.

Конечно, не существует никакой математической формулы, которая позволила бы точно подсчитать, сколько времени человек будет страдать из-за завершения отношений. В то же время, по мнению специалистов, умения отпускать и адаптироваться могут ускорить этот процесс.

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Как быстрее забыть бывшего и не переживать из-за развода

В первую очередь, очень важно не сравнивать свой опыт с опытом других. Кто может забыть через неделю, а кому понадобятся годы. Важная забота о себе, понимание, что завершение отношений — это не потеря, а также новые занятия. Они помогут пережить скорее этот трудный этап в жизни.

Очень важно окружить себя людьми, которые будут поддерживать, с которыми вы будете чувствовать себя ценной. Также можно заняться йогой, медитацией, спортом, новыми хобби или запланировать путешествие, о котором давно мечтали.

Обратите внимание, что материал носит только информационный характер. В нем не содержатся советы, касающиеся вашего здоровья. Если вам нужно установить диагноз или назначить лечение, обратитесь к врачу.