Год Огненной Лошади: что нельзя дарить, чтобы не навлечь неприятности

Что нельзя дарить на Новый год

Символ 2026 года Огненная Лошадь олицетворяет энергию, движение и чистые намерения, ведь это животное не терпит хаоса и символизирует свободу, искренность и благородство. Поэтому каждый новогодний презент приобретает особый вес: важно выбрать не только то, что понравится человеку, но и то, что точно угодит символу года.

Рассказываем, что лучше не класть под елку на этот раз, чтобы не встревожить Лошадь и не навлечь беду, поскольку некоторыми подарками можно сознательно или бессознательно заблокировать человеку финансовые возможности или вызвать заблуждения.

Табу на подарки, ограничивающие свободу и движение

Лошадь любит пространство, поэтому любые «обременительные» подарки, которые символически или прямо намекают на контроль или ограничение свободы, нежелательны и могут стать плохим знаком.

К этой категории относятся ремни, пояса и другие сжимающие или ограничивающие движение аксессуары. Такие подарки сдерживают Лошадь и могут означать приостановку развития и движения вперед.

Платки и шарфы также попадают под это табу, поскольку ассоциируются с ограничением свободы, что противоречит природе Лошади.

Предметы, несущие нестабильность и разрушающие гармонию

Запрещено дарить вещи с разрушительной или отрицательной символикой, которые «разрезают» удачу.

Острые предметы, такие как ножи, ножницы или любой режущий инвентарь, ассоциируются с рассеканием удачи. Астрологи полагают, что они способны нарушить гармонию денежного потока.

Также следует избегать сувениров, которые ассоциируются со скукой, застоем или конфликтом. Например, это могут быть статуэтки с изображением агрессивных или печальных образов, картины с мрачными сюжетами или тяжелые, неподвижные фигуры, символизирующие уныние. Лошадь является животным живым и стремительным, поэтому такие мрачные или тяжелые символы могут восприниматься как «антиподарок».

Подарки, символизирующие потерю и быстротечность

Во многих традициях обувь олицетворяет отход от стабильности в жизни или потерю. В год Лошади такой подарок может стать намеком на разрыв или финансовые трудности.

Духи — нежелательно, поскольку Лошадь не любит чрезмерно резких ароматов, которые ассоциируются с давлением или вмешательством. Кроме того, это «летучий» быстро исчезающий подарок, а вместе с ним может исчезнуть и удача.

Часы тоже следует вычеркнуть из списка, поскольку считается, что они символизируют ускорение истечения определенного периода, а это может восприниматься как сигнал к сокращению доходов или завершению благоприятной фазы.

Вещи, которые намекают на обязанности, низкое качество или личные недостатки

Символ года ценит природное благородство, поэтому при выборе подарков важно обращать внимание на их качество.

Любые предметы, которые изготовлены из сомнительных материалов или выглядят неаккуратно, могут быть восприняты как признак неуважения, поэтому даже небольшая вещь должна быть выбрана со вкусом.

Также не стоит выбирать слишком бытовые или утилитарные вещи, которые намекают на обязательства или работу. Год Лошади — это время вдохновения и движения вперед, поэтому «нагружающие» бытом предметы не вызовут восхищения.

Отдельным запретом являются подарки, которые могут намекнуть на недостатки человека, такие как весы, наборы антицеллюлитные или корректирующие аксессуары. Такие презенты нарушают гармонию отношений и противоречат духу года, который поддерживает уверенность.

Кроме того, не рекомендуется дарить подарки-шутки с сомнительным юмором, ведь неудачная ирония может легко восприниматься как обида.

Подарки, которые намекают на финансы

Кошельки, особенно пустые, тоже стоит дарить с осторожностью, ведь они могут навлечь финансовую пустоту.

Если вы все же выбираете этот подарок, обязательно положите в него какую-нибудь купюру. Следует помнить, что даже те, кто не верит в приметы, подсознательно реагируют на подобные знаки, и получив «негативный» подарок, человек может начать себя вести так, будто удача от него отвернулась.

Следует выбирать подарки с положительной энергетикой. Вы точно угодите Лошади, если подарите близкому человеку что-нибудь, что касается спорта (инвентарь, одежда, аксессуары), путешествий, творчества, или книги — все, что ассоциируется с движением вперед, свободой и пространством.