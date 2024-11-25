Год Зеленой Деревянной Змеи: астролог рассказала, что нас ждет в 2025-м

До нового 2025 года осталось чуть больше месяца, поэтому стоит узнать, что прогнозируют нам звезды и как покровительница следующего года, Зеленая Деревянная Змея, повлияет на разные сферы жизни.

Об этом астролог Ания Анима рассказала "Фокусу".

Бизнес

По словам астролога, в следующем году наибольший успех будет иметь социально ориентированный бизнес, ведь звезды говорят, что проявится необходимость служения, ответственности и дисциплины вместо агрессивного использования ресурсов. Кроме того, год Змеи – это время сосредоточения на долгосрочных проектах, прежде всего связанных с новейшими технологиями и социальной сферой.

"В течение года придется пересматривать свои экономические стратегии, особенно те, которые связаны с глобальными рынками, образованием или инвестициями в долгосрочные активы. Избегайте импульсивных решений. Работайте над укреплением устойчивости бизнеса. Возможны нестандартные предложения от партнеров или неожиданные союзы. В то же время следует проявлять осторожность, чтобы не стать жертвой иллюзий", — объяснила Ания Анима.

Социальная сфера

Астролог утверждает, что в 2025 году следует обратить внимание на укрепление социальных связей и пытаться быть полезным обществу.

"Социальные изменения будут связаны с образованием, культурой, философскими ценностями, а с начала лета — с технологиями. Возможны эмоциональные всплески в вопросах, связанных с традициями или убеждениями. В связи с тем, что эта почва является полем для множества манипуляций, люди попадают в ловушки, которые влекут за собой большие трудности. Поэтому трезвый, взвешенный подход, готовность действовать с учетом принципов "что посеешь, то и пожнешь" и "люди для людей" — могут стать системообразующими устоями, которые дадут хорошие результаты", – отметила Ания Анима.

Развитие

2025 также будет благоприятным для интеллектуальной деятельности, исследований и самопознания. Поэтому следует уделить внимание обучению и развитию новых компетенций, прежде всего связанных с аналитикой и технологиями.

Ания Анима добавила, что ориентация на духовность будет актуальна для каждого человека. Поэтому используйте следующий год для расширения горизонтов, например, для изучения новой науки или овладения новой профессией.

Здоровье

Астрологический прогноз на 2025 год свидетельствует о необходимости уделить внимание здоровью, в частности, сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной системам.

"Адекватная физическая активность, профилактические меры, регулярные медитации для расслабления ума и тела, здоровый образ жизни помогут избежать стресса. Возможна эмоциональная нестабильность, влияющая на здоровье. Следите за своим самочувствием и психоэмоциональным состоянием! Важно избегать переутомления", — резюмировала астролог.

Напомним, традиционно в последний месяц подводятся итоги уходящего года и формируются намерения относительно будущего. Астрологическая погода декабря 2024 обещает быть насыщенной и многослойной, а динамичная и интенсивная атмосфера этого периода способствует превращениям и завершениям древних процессов, рассказывает астролог Марина Скади.

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