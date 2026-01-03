- Дата публикации
Голодная кутья на Крещение: как ее готовят, какие традиции и значения
В традиционном варианте к голодному углу не добавляют масла, сливок, изюма или орехов — блюдо должно быть сдержанным.
Кутья для украинцев – это не просто блюдо. Это – символическая обрядовая пища, связанная с большими зимними праздниками. Ее готовят трижды: на Святвечер (24 декабря), на Щедрый вечер (31 декабря) и на Крещенский святвечер (5 января).
Чем особая кутья на Крещение, какое ее содержание и приготовление - читайте в материале ТСН.ua.
Кутья на Крещение символизирует завершение рождественско-новогоднего цикла праздников, благодарность и очищение. Ее еще называют: голодная кутья, третья кутья или крещенская кутья.
Символика кутьи
В народе третья кутья означает чистку и прощание с праздниками, благодарность за прожитый год и духовное обновление. После этого Святого ужина человек входит в новый период — после освященной воды заканчивался строгий пост.
Голодная кутья - сдержаннее Щедрой, которая самая сытная и праздничная, а также - проще Святвечерней, ктороая самая строгая и символическая.
Крещенская кутья постная, но очень скромная. Ее готовят не только без молока, сливок, масла, а также – без лишних сладких ингредиентов. На Полесье ее делали почти несладкой. На Подолье иногда добавляли только каплю меда, а на Галичине могли разводить мед освященной водой.
Классический рецепт Голодной кутьи
Ингредиенты :
1 стакан пшеницы
3–4 стакана воды
½ стакана мака
2–3 ст. л. меда
щепотка соли (за )
Приготовление
Промойте пшеницу и замочите на ночь. Перед приготовлением залейте свежей водой и варите на малом огне 1-1,5 часа.
Приготовьте мак. Залейте его крутым кипятком на 15 мин. Отцедите воду и разотрите до белого молочка.
Смешайте ингредиенты. В теплую пшеницу добавьте растертый мак, мед и немного воды, чтобы кутья была сочной.
В народе существуют традиции, связанные с третьим кутью. Обычно после ужина больше не ели — ждали освященной воды. Кроме того, блюдо оставляли на столе "для душ предков", а часть могли высыпать птицам - чтобы принесли весну.
