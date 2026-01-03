Голодная кутья на Крещение: как ее готовят, какие традиции и значения

Кутья. / © Credits

Кутья для украинцев – это не просто блюдо. Это – символическая обрядовая пища, связанная с большими зимними праздниками. Ее готовят трижды: на Святвечер (24 декабря), на Щедрый вечер (31 декабря) и на Крещенский святвечер (5 января).

Чем особая кутья на Крещение, какое ее содержание и приготовление - читайте в материале ТСН.ua.

Кутья на Крещение символизирует завершение рождественско-новогоднего цикла праздников, благодарность и очищение. Ее еще называют: голодная кутья, третья кутья или крещенская кутья.

Символика кутьи

В народе третья кутья означает чистку и прощание с праздниками, благодарность за прожитый год и духовное обновление. После этого Святого ужина человек входит в новый период — после освященной воды заканчивался строгий пост.

Голодная кутья - сдержаннее Щедрой, которая самая сытная и праздничная, а также - проще Святвечерней, ктороая самая строгая и символическая.

Крещенская кутья постная, но очень скромная. Ее готовят не только без молока, сливок, масла, а также – без лишних сладких ингредиентов. На Полесье ее делали почти несладкой. На Подолье иногда добавляли только каплю меда, а на Галичине могли разводить мед освященной водой.

Классический рецепт Голодной кутьи

Ингредиенты :

1 стакан пшеницы

3–4 стакана воды

½ стакана мака

2–3 ст. л. меда

щепотка соли (за )

Приготовление

Промойте пшеницу и замочите на ночь. Перед приготовлением залейте свежей водой и варите на малом огне 1-1,5 часа. Приготовьте мак. Залейте его крутым кипятком на 15 мин. Отцедите воду и разотрите до белого молочка. Смешайте ингредиенты. В теплую пшеницу добавьте растертый мак, мед и немного воды, чтобы кутья была сочной.

В народе существуют традиции, связанные с третьим кутью. Обычно после ужина больше не ели — ждали освященной воды. Кроме того, блюдо оставляли на столе "для душ предков", а часть могли высыпать птицам - чтобы принесли весну.

