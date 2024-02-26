Головки будут размером с кулак: просто добавьте это в воду, когда будете подкармливать чеснок

Наверное, все хозяева мечтают вырастить на своем огороде много чеснока и большого размера. И это вполне возможно, главное, не забывать о его подкормке. Тогда все овощи будут иметь большой размер. Рассказываем, чем лучше подкармливать чеснок, чтобы получить рекордный урожай.

Чем лучше подкармливать чеснок весной

Азотные удобрения. Чеснок хорошо реагирует на такую подкормку. Для удобрения необходимо взять 20 г средства и растворить его в десяти литрах воды. Грядку следует поливать из расчета три литра на один квадратный метр. Если решите использовать нитроаммофоску, необходимо взять 30 г средства на 10 л воды.

Чеснок хорошо реагирует на такую подкормку. Для удобрения необходимо взять 20 г средства и растворить его в десяти литрах воды. Грядку следует поливать из расчета три литра на один квадратный метр. Если решите использовать нитроаммофоску, необходимо взять 30 г средства на 10 л воды. Удобрения, содержащие аммиак. Можно использовать аммиачную селитру. Для этого 30 грамм удобрения нужно развести в десяти литрах воды. Такая подкормка нужна растению для роста и развития. Но следует выбирать один вид удобрений, чтобы не сгубить чеснок.

Можно использовать аммиачную селитру. Для этого 30 грамм удобрения нужно развести в десяти литрах воды. Такая подкормка нужна растению для роста и развития. Но следует выбирать один вид удобрений, чтобы не сгубить чеснок. Нашатырный спирт. Такое средство отлично поможет справиться с вредителями и защитит чеснок от болезней. Для этого нужно в десяти литрах воды развести 3 столовых ложки нашатырного спирта. Поливать чеснок необходимо крайне осторожно, чтобы раствор не попал на перья растения, потому что они могут пожелтеть. Такое удобрение также полезно, если чеснок вдруг заболел и стал желтеть. Во время полива нужно следить, чтобы подкормка попадала под корни растения, тогда оно быстрее выздоровеет.

Такое средство отлично поможет справиться с вредителями и защитит чеснок от болезней. Для этого нужно в десяти литрах воды развести 3 столовых ложки нашатырного спирта. Поливать чеснок необходимо крайне осторожно, чтобы раствор не попал на перья растения, потому что они могут пожелтеть. Такое удобрение также полезно, если чеснок вдруг заболел и стал желтеть. Во время полива нужно следить, чтобы подкормка попадала под корни растения, тогда оно быстрее выздоровеет. Калийные удобрения. Для того, чтобы у чеснока были большие головки, его нужно подкармливать удобрениями, содержащими калий. Такая подкормка продается в любом специализированном магазине. Если его применить, результат будет поразительным – чеснок вырастет размером с кулак.

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