Головки будут размером с кулак: просто добавьте это в воду, когда будете подкармливать чеснок

Опытные огородники рассказали, чем весной нужно подкормить чеснок, чтобы собрать обильный урожай.
Наверное, все хозяева мечтают вырастить на своем огороде много чеснока и большого размера. И это вполне возможно, главное, не забывать о его подкормке. Тогда все овощи будут иметь большой размер. Рассказываем, чем лучше подкармливать чеснок, чтобы получить рекордный урожай.
Чем лучше подкармливать чеснок весной
- Азотные удобрения. Чеснок хорошо реагирует на такую подкормку. Для удобрения необходимо взять 20 г средства и растворить его в десяти литрах воды. Грядку следует поливать из расчета три литра на один квадратный метр. Если решите использовать нитроаммофоску, необходимо взять 30 г средства на 10 л воды.
- Удобрения, содержащие аммиак. Можно использовать аммиачную селитру. Для этого 30 грамм удобрения нужно развести в десяти литрах воды. Такая подкормка нужна растению для роста и развития. Но следует выбирать один вид удобрений, чтобы не сгубить чеснок.
- Нашатырный спирт. Такое средство отлично поможет справиться с вредителями и защитит чеснок от болезней. Для этого нужно в десяти литрах воды развести 3 столовых ложки нашатырного спирта. Поливать чеснок необходимо крайне осторожно, чтобы раствор не попал на перья растения, потому что они могут пожелтеть. Такое удобрение также полезно, если чеснок вдруг заболел и стал желтеть. Во время полива нужно следить, чтобы подкормка попадала под корни растения, тогда оно быстрее выздоровеет.
- Калийные удобрения. Для того, чтобы у чеснока были большие головки, его нужно подкармливать удобрениями, содержащими калий. Такая подкормка продается в любом специализированном магазине. Если его применить, результат будет поразительным – чеснок вырастет размером с кулак.
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