Головки капусты вырастут крупными, крепкими и сочными, если посадить рядом эти растения

Какие растения нужно сажать рядом с капустой / © Pixabay

Реклама

Есть такие растения, которые выделяют вещества, отпугивающие гусениц и других насекомых-вредителей от капусты. Поэтому их обязательно нужно сажать возле нее. А есть такие, которые конкурируют с капустой за питательные вещества и, наоборот, привлекают нежелательных гостей, поэтому эти культуры не стоит сажать рядом друг с другом. Об этом пишет ресурс VSN.

Какие растения лучше всего подходят для соседства с капустой

Сельдерей. Запаха сельдерея не переносит именно ту белую бабочку, которая откладывает яйца под капустными листьями, а затем гусеница просто съедает все овощи на грядке. К тому же, сельдерей удерживает влагу внутри земли, что очень полезно в жаркую погоду.

Чеснок и лук. Резкого запаха этих овощей не любят тля и паутинные клещи. А еще чеснок и лук способствуют формированию крупных головок капусты.

Чернобривцы, календула. Эти цветы не только будут любовать глаз на грядках, но и отпугивать от капусты вредителей. Поэтому их нужно обязательно сажать по периметру участка или в междурядье.

Укроп. Опытные огородники обязательно сажают укроп возле капусты, потому что рядом с ним она становится сладкой и сочной. К тому же, запах укропа также отпугивает от капусты насекомых-вредителей.

Какие растения нельзя сажать возле капусты, потому что урожая не будет

Есть такие культуры, которые будут враждовать с капустой за питательные вещества и привлекать вредителей, поэтому их не стоит сажать рядом.

Клубника. Кусты клубники будут конкурировать с капустой за питательные вещества из почвы, поэтому не следует их сажать рядом, потому что урожая ягод и овощей может не быть вообще.

Помидоры. Эта культура будет привлекать вредителей к капусте, которые просто уничтожат весь урожай.

Салат также будет конкурировать с капустой за питательные вещества, поэтому обе культуры будут расти и развиваться значительно хуже, если будут сидеть рядом.