Галловый клещ на груше: как распознать невидимого «архитектора» и спасти сад

Галловый клещ

Многие садоводы весной замечают на молодых листьях груши странные красноватые или светло-зеленые пузырьки, которые впоследствии темнеют и становятся почти черными. Это работа галлового клеща — вредителя, которого невозможно увидеть невооруженным глазом, но последствия его деятельности могут стать роковыми для здоровья дерева. Этот паразит действует не как обычный вредитель, просто объедающий зелень, а как настоящий биологический манипулятор.

Кто такой галловый клещ и как он «строит» себе жилье

Уникальность галлового клеща состоит в том, что он не просто питается соком, а управляет клетками растения на генетическом уровне. Прокалывая поверхность молодого листа, клещ впрыскивает в него специфические ферменты, чужеродные для дерева. Под влиянием этих веществ клетки растения начинают хаотично делиться, образуя вздутие — так называемые галлы.

Для клеща гал — это идеальная «пятизвездочная комната». Внутри этой опухоли он надежно защищен от ветра, солнца и большинства контактных ядов. Там он обитает, питается и активно размножается. Самым любимым деревом для этого паразита является груша, хотя иногда он может атаковать яблоню или айву. Если не принимать меры, вредитель скапливается в саду годами, истощая дерево и препятствуя нормальному фотосинтезу.

Жизненный цикл клеща, чем он угрожает

Зимует галловый клещ под чешуйками почек или в микротрещинах коры, где ему не страшны морозы. Просыпается он ранней весной — в фазе «зеленого конуса», когда почки только начинают раскрываться. Именно в этот момент он проникает в нежную ткань молодых листьев и начинает формировать первые галлы.

За один сезон клещ дает несколько поколений. Пик активности и наибольшего расселения приходится на май и июнь — сейчас мы находимся в зоне максимального риска. Просто оборвать пораженные листья недостаточно, ведь значительная часть популяции остается на дереве, готовясь к захвату новых побегов.

Как защититься от галлового клеща

Поскольку вредитель скрывается внутри листа, обычные методы борьбы часто оказываются малоэффективными. Основой защиты должны быть системные и специфические обработки акарицидами, привязанные к фазам развития дерева.

До распускания почек лучше всего работают минерально-масляные эмульсии, такие как препарат 30-В или 30-Д. Они создают тонкую пленку на коре, буквально подавляющую зимующие стадии клеща, перекрывая ему доступ к кислороду.

В период от «зеленого конуса» до «розового бутона» , пока клещ еще не успел надежно укрыться внутри гала, рекомендуется применять препараты из группы авермектинов, например Вертимек. Он обладает трансламинарным действием, то есть способен проникать сквозь ткань листа, что позволяет легко достать вредителя. Также на этом этапе эффективен Энвидор, уничтожающий клеща на всех стадиях развития.

После цветения для закрепления результата производят повторную обработку биопрепаратами, такими как Актофит или Актоцид. Очень важно тщательно смачивать листья с обеих сторон, чтобы препарат действовал максимально эффективно.

Что делать, если клеща заметили только сейчас

Если вы пропустили ранние обработки и увидели пузырьки на листьях в мае или июне, паниковать не стоит, но действовать надо решительно. В этот период, когда клещ уже «в домике», лучше всего работают препараты с системным или трансламинарным действием, способные проникать внутрь галлов.

Кроме уже упомянутого Вертимека, в жаркую погоду можно использовать Омайт или Санмайт, обладающие быстрым эффектом. Специалисты советуют обязательно добавлять к раствору прилипач (например, Липосам) или немного жидкого мыла, чтобы средство лучше держалось на глянцевой поверхности листьев.

Через 10 дней обработку необходимо обязательно повторить, чтобы уничтожить новое поколение клещей, которые могли вылупиться. При сильном поражении спустя следующие десять дней следует провести третий, контрольный осмотр и обработку биопрепаратом по листу. Только такой системный подход позволит выселить этого невидимого «квартиранта» из вашего сада и вернуть грушам здоровье.

