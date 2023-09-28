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Головоломка для детей, которую не могут решить взрослые: проверьте себя

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
1 мин
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Головоломка для детей, которую не могут решить взрослые: проверьте себя

Головоломка для детей, которую не могут решить взрослые

Попытайтесь решить головоломку, которая на первый взгляд кажется сложной, а на самом деле решается за 20 секунд

В соцсетях набирает популярность головоломка, которую, как пишут, предлагают решить детям в Гонконге, при поступлении в школу.

Дети решают головоломку очень быстро, а вот взрослые, обычно. не могут ее решить. В чем проблема?

Предлагается рассмотреть схематическое изображение автостоянки, рассчитанной на 6 машин. Пять мест автостоянки пустые, видны их номера. Номер шестого места не виден, потому что на нем припаркована машина.

Нужно определить, догадаться, какой номер паркоместа где находится машина.

Головоломка / ©
Головоломка

Напишите ответ.

Многие взрослые тратят кучу времени, чтобы решить эту головоломку, используют разнообразные вычисления, сложные уравнения. И не могут найти ответа.

Все, что вы вычислите, будет неверным, потому что ответ на эту головоломку не лежит в области алгебры или каких-либо последовательностей.

Правильный ответ на головоломку

Как решают эту задачу дети? Они просто переворачивают изображение, вот так.

Ответ на головоломку / ©
Ответ на головоломку

И становится все понятно – в нарастающей последовательности отсутствует число 87. Именно оно является правильным решением головоломки.

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Дата публикации
Просмотры
545
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