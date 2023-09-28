Головоломка для детей, которую не могут решить взрослые: проверьте себя

Попытайтесь решить головоломку, которая на первый взгляд кажется сложной, а на самом деле решается за 20 секунд

В соцсетях набирает популярность головоломка, которую, как пишут, предлагают решить детям в Гонконге, при поступлении в школу.

Дети решают головоломку очень быстро, а вот взрослые, обычно. не могут ее решить. В чем проблема?

Предлагается рассмотреть схематическое изображение автостоянки, рассчитанной на 6 машин. Пять мест автостоянки пустые, видны их номера. Номер шестого места не виден, потому что на нем припаркована машина.

Нужно определить, догадаться, какой номер паркоместа где находится машина.

Головоломка

Напишите ответ.

Многие взрослые тратят кучу времени, чтобы решить эту головоломку, используют разнообразные вычисления, сложные уравнения. И не могут найти ответа.

Все, что вы вычислите, будет неверным, потому что ответ на эту головоломку не лежит в области алгебры или каких-либо последовательностей.

Правильный ответ на головоломку

Как решают эту задачу дети? Они просто переворачивают изображение, вот так.

Ответ на головоломку

И становится все понятно – в нарастающей последовательности отсутствует число 87. Именно оно является правильным решением головоломки.

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