Головоломка дня: найдите все 3 разницы на фото за 20 секунд

Проверьте свою внимательность / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Хотите немного развеяться и прокачать свой мозг? Тогда эта игра точно для вас! Представляем наш новый тест «Найдите отличия» с красивым рисунком озера.

Задача проста. Надо найти три отличия на двух почти идентичных изображениях менее чем за 20 секунд. Звучит легко, верно?

Но, помните, это не только для детей. Головоломка внимательно подходит и взрослым.

Реклама

Чтобы игра была еще более интересной, установлен обратный отсчет в 20 секунд.

Советы, чтобы выиграть

Осматривайте изображение систематически: сверху вниз, слева направо. Обратите внимание на изменение цвета, отсутствующие предметы или размер объектов. Сравнивайте один участок за раз, а не прыгай по картинке. Научите глаза замечать мелкие детали — это отличный тренажер для концентрации и наблюдательности.

Головоломка — найдите отличия / © Фото из открытых источников

Если вы нашли все три отличия менее чем за 20 секунд, тогда поздравляем! Не нашли? Не беспокойтесь. Главное тренироваться и получать удовольствие.

© Фото из открытых источников

А еще попробуйте другие тесты.