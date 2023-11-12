Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Головоломка, которую правильно решают только единицы: сколько треугольников на рисунке

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
5161
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Головоломка, которую правильно решают только единицы: сколько треугольников на рисунке

Сколько треугольников на картинке

Задача на внимательность – найти все треугольники

Если у вас есть лишняя минутка и вы хотите проверить свой IQ, попробуйте решить простую задачу. Хотя простой она может оказаться уже после того, как узнаете ответ.

Посмотрите на рисунок и попробуйте найти и сосчитать все треугольники, которые есть на картинке. Не торопитесь, внимательно посчитайте все треугольники — большие и маленькие и только потом называйте их количество.

В сети эта головоломка пользуется популярностью. Если вам не удастся найти все треугольники, не огорчайтесь. На самом деле если ваш ответ верен или близок к этому, это свидетельствует только о вашей внимательности, но никак не об уровне интеллекта.

Сосчитали? Сверьте свой ответ с правильным ответом, а точнее с картинкой, на которой изображены все треугольники. На ней видно, что на картинке спрятались 24 треугольника.

Ответ: сколько треугольников на картинке / ©
Ответ: сколько треугольников на картинке

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5161
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация