Головоломка, которую правильно решают только единицы: сколько треугольников на рисунке

Если у вас есть лишняя минутка и вы хотите проверить свой IQ, попробуйте решить простую задачу. Хотя простой она может оказаться уже после того, как узнаете ответ.

Посмотрите на рисунок и попробуйте найти и сосчитать все треугольники, которые есть на картинке. Не торопитесь, внимательно посчитайте все треугольники — большие и маленькие и только потом называйте их количество.

В сети эта головоломка пользуется популярностью. Если вам не удастся найти все треугольники, не огорчайтесь. На самом деле если ваш ответ верен или близок к этому, это свидетельствует только о вашей внимательности, но никак не об уровне интеллекта.

Сосчитали? Сверьте свой ответ с правильным ответом, а точнее с картинкой, на которой изображены все треугольники. На ней видно, что на картинке спрятались 24 треугольника.

Ответ: сколько треугольников на картинке

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