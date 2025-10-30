Головоломка на время: найдите отличия на рисунке мужчины с ноутбуком

Головоломка / © pexels.com

Попробуйте разгадать головоломку на время и найти все отличия на изображении мужчины, работающего за ноутбуком, всего за 75 секунд. Ваша задача — обнаружить три скрытые изменения.

Головоломку опубликовали на сайте jagranjosh.

На картинке — мужчина, работающий за ноутбуком. Авторы нарисовали две очень похожие версии сцены, но между ними спрятали три отличия. У вас есть 75 секунд, чтобы их найти.

Будьте внимательны: возможно, исчез какой-то предмет, изменился оттенок или форма предмета. Отличия могут скрываться как на переднем плане, так и на фоне — не упустите ни одной мелочи!

Ответ

