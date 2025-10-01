- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 1 мин
Головоломка: найдите лицо среди кофейных зерен
Предлагаем тест на внимательность: удастся ли вам отыскать лицо на изображении рассыпанного кофе?
Только самые внимательные смогут справиться с этой визуальной головоломкой: среди тысяч кофейных зерен спрятано одно человеческое лицо. Примите вызов и проверьте, достаточно ли у вас концентрации.
Об этом пишет «РадиоТрек».
Мозг, как и мышцы, нуждается в регулярных упражнениях. Один из самых действенных способов поддерживать интеллектуальную форму — решать головоломки и рассматривать визуальные иллюзии.
На картинке, которая сначала кажется просто рассыпанным кофе, спрятано лицо. Ваша задача — найти его за 22 секунды.
Чтобы заметить нужный элемент, нужно сосредоточиться и внимательно осмотреть картинку.
Ответ
К слову, ранее мы публиковали головоломку, где надо найти на картинке за 5 секунд морскую звезду. Только 1% людей может справиться с этой задачей: проверьте, среди них ли вы.