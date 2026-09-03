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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

Головоломка — посчитайте фрукты и проверьте свою сообразительность

Попытайтесь решить фруктовую математическую головоломку и проверьте, насколько хорошо помните правила выполнения арифметических действий.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Головоломка — посчитайте фрукты и проверьте свою сообразительность

Головоломка

В садах созрело множество сочных и ароматных фруктов. Полакомиться ими легко, а вот правильно сосчитать все с первого раза может быть сложнее.

Именно поэтому deccoria предлагает математическую головоломку, в которой фрукты заменяют числа.

Эта задача подойдет тем, кто любит головоломки и хочет немного размять мозг. Если вы хорошо помните школьную математику, решение может показаться простым. Но не спешите с ответом — в финальном примере спрятана небольшая хитрость.

Головоломка

Головоломка

Попытайтесь решить фруктовую головоломку

На картинке представлены вишни, сливы и яблоки. Каждый фрукт соответствует определенному числу. Чтобы разгадать головоломку, нужно последовательно развязать примеры и определить, какое число скрыто за каждым символом.

Попытайтесь сделать это как можно быстрее. Самые сообразительные могут справиться с заданием примерно за 20 секунд.

Главное — внимательно смотреть на все детали изображения и не забывать о правильной последовательности выполнения математических действий.

Ответ на головоломку

Если вы уже определили результат последнего примера, пора проверить себя.

Пара вишен означает число 12, слива — 8, а яблоко — 2.

Однако в финальном уравнении имеется важная деталь, которую легко пропустить. Возле яблока стоит знак степени. Именно он может изменить результат, если не обратить на него внимание.

Поэтому сначала нужно выполнить подъем к степени, затем деление, а уже после этого — добавление.

Правильное выражение выглядит так: 12 + 8 ÷ (2 × 2) = 14

Следовательно, правильный ответ — 14.

Если вам удалось решить головоломку без подсказки, можете засчитать себе еще одну маленькую победу. А если ошиблись — внимательнее присмотритесь к финальному уравнению. Именно знак степени стал главной ловушкой этой задачи.

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