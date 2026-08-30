Голубика уже отплодоносила: сделайте это сейчас, чтобы подготовить кусты к щедрому урожаю следующего года

Голубика. / © www.freepik.com/free-photo

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В Украине сезон голубики обычно длится с середины лета до конца августа — начала сентября. Термины зависят от сорта, региона и погодных условий. Уход за голубикой не завершается после сбора ягод. После плодоношения куст также требует внимания.

Что делать с голубикой после сбора урожая, читайте на ТСН.ua.

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Садоводы подчеркивают, что после сбора ягод голубика все еще нуждается в уходе. Правильный уход поможет кустам восстановиться после сезона плодоношения, лучше пережить зиму и заложить основу для обильного урожая в следующем году.

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Полив и подкормка

Даже после того, как голубика уже не рождает, почва должна оставаться умеренно влажной, особенно во время жары. Регулярный полив следует совмещать с подкормкой. После сбора урожая у куста другие потребности, чем во время роста. Прежде всего, ему нужны питательные вещества для восстановления;

Осенью голубику следует подкармливать удобрениями, богатыми азотом, необходимым для образования почек, и калий, способствующий отревеснению побегов. До опадания листья следует подкормить цинком и бором — это улучшит морозостойкость растения.

Мульчирование

Мульчирование — один из важнейших элементов ухода за голубикой. Ее разлагают вокруг куста слоем примерно 5–8 см. Слой мульчи помогает удерживать влагу, защищает корни от перегрева и постепенного пересыхания почвы, а также сдерживает рост сорняков.

Для голубики лучше всего подходят кислые материалы: кора сосны, измельченная хвоя или верховой кислый торф. Они постепенно разлагаются и поддерживают кислую среду, которая необходима кустам для нормального усвоения питательных веществ.

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Не используйте свежие опилки как толстый слой мульчи, так как при ее разложении может временно уменьшаться доступность азота для растения.

Обрезка

Сразу после плодоношения следует проводить только санитарную обрезку — удаление только сухих, сломанных и поврежденных побегов.

Сильную формовочную обрезку лучше делать в конце зимы или в начале весны — до начала активного сокодвижения и распускания почек. Обычно февраль-март, но точное время зависит от региона и погоды.

Во время основной обрезки убирают старые побеги, слабые ветки и загущающие середину куста. Это улучшает освещение и проветривание, стимулирует рост молодых плодоносящих побегов и помогает получать большие ягоды.

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Напомним, мы писали о том, что сделать с клубникой осенью, чтобы в следующем году дала тройной урожай.

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