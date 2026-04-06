ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

Голубые крашанки - как покрасить яйца в такой оттенок

Чтобы покрасить яйца с помощью натуральных красителей, понадобятся простые ингредиенты, которые есть на каждой кухне.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яйца.

Среди украинок все популярнее становится окрашивание пасхальных яиц с помощью натуральных ингредиентов — без использования химических красителей. Конечно, это занимает немного больше времени и усилий. Впрочем, результат того стоит.

Как покрасить яйца в голубой цвет читайте в материале ТСН.ua.

Для окрашивания яиц понадобятся:

  • яйца

  • небольшая красная капуста

  • 3 ст. л. уксуса

Процесс окрашивания

  1. Мелко нарезаем красную капусту. Положите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она покрыла капусту, и добавьте уксус. Варите на медленном огне 30 минут.

  2. Яйца (желательно белые) промойте и отварите до желаемого состояния.

  3. Когда вода с капустой проварится 30 мин, снимите с огня и дайте остыть. После этого поместь туда отваренные яйца.

  4. Для получения нежного голубого оттенка оставьте яйца в воде на два-три часа. Если хотите, чтобы яйца приобрели насыщенный синий оттенок, оставьте их на пять-шесть часов.

  5. Окрашенные яйца выложите на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

Напомним, мы писали о том, как сделать естественный узор на пасхальных яйцах с помощью луковой шелухи.

Дата публикации
Количество просмотров
168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie