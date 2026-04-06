Голубые крашанки - как покрасить яйца в такой оттенок
Чтобы покрасить яйца с помощью натуральных красителей, понадобятся простые ингредиенты, которые есть на каждой кухне.
Среди украинок все популярнее становится окрашивание пасхальных яиц с помощью натуральных ингредиентов — без использования химических красителей. Конечно, это занимает немного больше времени и усилий. Впрочем, результат того стоит.
Для окрашивания яиц понадобятся:
яйца
небольшая красная капуста
3 ст. л. уксуса
Процесс окрашивания
Мелко нарезаем красную капусту. Положите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она покрыла капусту, и добавьте уксус. Варите на медленном огне 30 минут.
Яйца (желательно белые) промойте и отварите до желаемого состояния.
Когда вода с капустой проварится 30 мин, снимите с огня и дайте остыть. После этого поместь туда отваренные яйца.
Для получения нежного голубого оттенка оставьте яйца в воде на два-три часа. Если хотите, чтобы яйца приобрели насыщенный синий оттенок, оставьте их на пять-шесть часов.
Окрашенные яйца выложите на бумажное полотенце, чтобы они высохли.
Напомним, мы писали о том, как сделать естественный узор на пасхальных яйцах с помощью луковой шелухи.