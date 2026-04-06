Голубые крашанки - как покрасить яйца в такой оттенок

Яйца.

Среди украинок все популярнее становится окрашивание пасхальных яиц с помощью натуральных ингредиентов — без использования химических красителей. Конечно, это занимает немного больше времени и усилий. Впрочем, результат того стоит.

Как покрасить яйца в голубой цвет читайте в материале ТСН.ua.

Для окрашивания яиц понадобятся:

яйца

небольшая красная капуста

3 ст. л. уксуса

Процесс окрашивания

Мелко нарезаем красную капусту. Положите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она покрыла капусту, и добавьте уксус. Варите на медленном огне 30 минут. Яйца (желательно белые) промойте и отварите до желаемого состояния. Когда вода с капустой проварится 30 мин, снимите с огня и дайте остыть. После этого поместь туда отваренные яйца. Для получения нежного голубого оттенка оставьте яйца в воде на два-три часа. Если хотите, чтобы яйца приобрели насыщенный синий оттенок, оставьте их на пять-шесть часов. Окрашенные яйца выложите на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

Напомним, мы писали о том, как сделать естественный узор на пасхальных яйцах с помощью луковой шелухи.