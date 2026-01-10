ТСН в социальных сетях

Горькие грецкие орехи: вот секрет, как сделать их невероятно вкусными за считанные минуты

Не спешите выбрасывать горькие грецкие орехи — существуют два простых способа вернуть им приятный вкус.

Горькие грецкие орехи: что делать

Горькие грецкие орехи: что делать / © pexels.com

Грецкие орехи — популярный ингредиент в тортах, пирогах и других вкусностях на нашем столе. Однако иногда случается, что приобретенные орехи оказываются горькими.

Не выбрасывайте их: орехи можно спасти, если горечь не возникла из-за неправильного хранения или порчи продукта.

Замочите орехи в воде

Поместите ядра орехов в миску и залейте водой комнатной температуры так, чтобы они были полностью покрыты. Промойте орехи и залейте свежей водой. Повторите процедуру несколько раз. Это поможет удалить тонкую кожуру из орехов, которая часто является источником горечи.

Обжарьте на сковороде

Еще один эффективный способ избавиться от горького вкуса — легкое обжаривание на сухой сковороде. Орехи не только теряют горький слой, но и приобретают более насыщенный, приятный вкус. Такой ореховый аромат идеально подходит для выпечки, тортов и печенья.

