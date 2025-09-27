Гороскоп древних друидов: какое дерево отражает вашу сущность по дате рождения

Гороскоп друидов: какое дерево связано с вами / © unsplash.com

Кельтский гороскоп делит год на 40 периодов, соответствующих 22 знакам-деревьям. Лишь четыре из них единичны — они приходятся на дни равноденствий и солнцестояний. Остальные 36 периодов поделены попарно, и каждая пара имеет свое дерево-символ.

Яблоня (23 декабря — 1 января; 25 июня — 4 июля)

Низкая, но обаятельная, Яблоня поражает сердцем и красотой. Она сентиментальна, чувствительна и открыто интересуется любовью. Часто выбирает брак без сильных чувств, но всегда оставляет место для любви.

Пихта (2 — 11 января; 5 — 14 июля)

Гордая, капризная и самостоятельная. Она ценит старинные вещи и праздники, но редко подвергается влиянию других. Иногда чувствует одиночество даже среди людей, но всегда упорна в своих целях.

Вяз (12 — 24 января; 15 — 25 июля)

Высокий и стройный, Вяз привлекает своей уравновешенностью и спокойствием. Простота в одежде и жизни — его природная черта. Иногда медленно принимает решение и подвержен морализаторству.

Кедр (9 — 18 февраля; 14 — 23 августа)

Мощный и динамичный Кедр легко приспосабливается к любым условиям. Он уверен в себе, но одновременно чувствителен к юмору и требует уважения.

Сосна (19 — 28/29 февраля; 24 августа — 2 сентября)

Изысканная, красивая и самостоятельная. Любит комфорт, но умеет выживать даже в скромных условиях. Сила характера и стремление к лучшему делают ее подлинным лидером.

Ива (1 — 10 марта; 3 — 12 сентября)

Таинственная и обаятельная, Ива живет эмоциями и радостями момента. Она чувственна, независима и всегда знает, чего хочет, но не навязывает своей воле другим.

Липа (11 — 20 марта; 13 — 22 сентября)

Очаровательная и гибкая, Липа легко приспосабливается к обстоятельствам. Мечтает о комфорте и покое, но даже в простых условиях создает домашнюю атмосферу. Тоска — ее главный противник.

Орешник (22 — 31 марта; 24 сентября — 3 октября)

Слабая на первый взгляд, но чрезвычайно умная и обаятельная. Умеет покорять сердца и легко адаптируется к жизни, сохраняя мудрость и доброту.

Рябина (1 — 10 апреля; 4 — 13 октября)

Хрупкая, но стойкая натура. Милая и внимательная, любит радовать других. Требует самостоятельности, но чувствует ответственность за близких.

Клен (11 — 20 апреля; 14 — 23 октября)

Энергичный и ухоженный, Клен привлекает внимание и отличается индивидуальностью. Он сдержан, но не опасается рискованных решений и всегда в поиске нового.

Орех (21 — 30 апреля; 24 октября — 2 ноября)

Изысканный, но изменчивый. Орех может быть и щедрым, и эгоцентричным, смелым в планах и непредсказуемым в действии.

Жасмин (1 — 14 мая; 3 — 11 ноября)

Жив и общителен, Жасмин легко становится центром внимания. Веселый и уравновешенный снаружи, но внутренне чувственный и склонный к пессимизму.

Каштан (15 — 24 мая; 12 — 21 ноября)

Сильный, резвый и справедливый. Каштан требует свободы, отстаивает свое мнение и не уступает принципиальные вопросы.

Ясен (25 мая — 3 июня; 22 ноября — 1 декабря)

Элегантный и активный, Ясен стремится к независимости и контролю над собственной жизнью. Его требовательность делает общение сложным для окружающих.

Граб (4 — 13 июня; 2 — 11 декабря)

Красивый, но без особого обаяния. Граб — эстет и наблюдатель, ценит форму сверх содержания и часто задумывается о собственных предпочтениях.

Инжир (14 — 23 июня; 12 — 20 декабря)

Нежный и утонченный, Инжир нуждается в тепле и пространстве. Он чувствителен к трудностям и требует комфортных условий жизни.

Дуб (21 марта, день весеннего равноденствия)

Могучий и величественный, Дуб олицетворяет силу и здоровье. Его присутствие вызывает уважение, а движения — величие и грацию.

Береза (21 июня, день летнего солнцестояния)

Гибкая, легкая и аристократическая, Береза пользуется успехом, но не злоупотребляет вниманием других. Она деликатна и сдержанна.

Масло (23 сентября, день осеннего равноденствия)

Спокойная и уравновешенная, Олива избегает конфликтов, сохраняет свою точку зрения и умеет толерантно относиться к другим.

Бук (21 — 22 декабря, день зимнего солнцестояния)

Стройный и ухоженный, Бук сохраняет молодость и жизненную энергию до глубокой старости. Он утончен, гибок и всегда привлекает внимание.