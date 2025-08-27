Гороскоп на осень 2025 года: эти четыре знака зодиака могут ждать любви, даже если сейчас не в отношениях

Каких знаков зодиака ожидает любовь осенью 2025 года / © unsplash.com

Рассматривая гороскоп на осень 2025 года, можно увидеть, что особенно для четырех знаков зодиака этот сезон обещает быть полон любви. И неважно, идет ли речь о романтических отношениях, дружбе или любви к себе — это прекрасное время для просмотра романтических комедий и планирования уютных вечеров в кругу ближайших.

Откуда же берутся все эти золотые, исполненные нежности чувства? Когда Солнце перейдет в знак Девы, а затем в Весы, оно окутает нас уравновешенной и гармоничной энергией. В результате вы можете внезапно ощутить мощный толчок к тому, чтобы снова больше сосредоточиться на своих отношениях. В то же время именно четыре знака зодиака ощутят это влияние самое сильное — и если вы принадлежите к одному из них, вас ждет по-настоящему романтическая осень!

Осенний гороскоп 2025 полностью посвящен глубоким чувствам

И во всем этом “виноваты” планеты Марс и Венера. Их романтическая и страстная энергия усиливается благодаря пребыванию в знаке Весов осенью 2025 года. Вы можете почувствовать тягу к прослушиванию любовных песен или чтению пикантных книг, но этот период не о скоротечных увлечениях или коротких романах на одну ночь. Это время настоящей, большой любви.

Более того, солнечное затмение 21 сентября способно сделать все эти положительные энергии еще более ощутимыми. Это касается всех знаков зодиака! И все же для четырех знаков эта осень станет сезоном любви.

Все знаки зодиака извлекут пользу от благоприятных энергий вокруг равноденствия, но четыре из них этой осенью будут в особой гармонии.

Весы

Дорогие Весы, именно ваша “вина” в том, что эта осень так насыщена романтической и страстной энергией. В начале сезона Солнце проходит через ваш знак, а вместе с ним и две планеты любви и страсти — Марс и Венера. Затем наступает ваш молодой человек, который помогает избавиться от старого груза и почувствовать новую легкость в жизни, особенно в вопросах любви.

Равноденствие должно принести больше гармонии в вашу жизнь. Это благоприятный период, чтобы с новыми силами посвятить себя своим мечтам. Чего вы действительно хотите? Весы, вам еще предстоит ответить на сложные жизненные вопросы и заново открыть для себя любовь к себе. В ближайшие недели подумайте над своими желаниями и составьте план — и это может осуществиться. Любовь, будь то к себе или к новому романтичному человеку, будет сопровождать вас, Весы, на протяжении жизни.

Рыбы

Листья опадают, а Рыбы снова могут открыть свою осеннюю доску вдохновений в Pinterest. В этом сезоне пора собирать яблоки, вырезать тыквы и просматривать романтические комедии с чашкой горячего шоколада в руках.

Ваш осенний список дел постепенно воплощается, и вы можете даже не замечать, как в сердце тихо закрадывается любовь во время выполнения каждого задания. Если вы уже в отношениях, теперь они могут перейти на новый уровень. А все одинокие Рыбы могут ожидать больше приятных возможностей для объятий. Тот бариста только что вам помахал? Не сомневайтесь и пригласите его на свидание — все, на что вы сейчас настроитесь, имеет гораздо больше шансов осуществиться.

Водолей

Для Водолея новый сезон начинается довольно гармонично. Когда в октябре Плутон будет направляться через этот знак, на первый план выйдут уже существующие отношения — именно их стоит и нужно заботиться сейчас. Ведь Плутон придаст силу принимать решение. А именно: стоит ли вкладывать в эти отношения больше или меньше энергии?

Какое бы решение вы ни приняли — оно будет вознаграждено: чем больше любви дарите, тем больше получаете в ответ. И это касается как романтических, так и дружеских связей. Так что наслаждайтесь долгими вечерами смеха и разговоров, киномарафонами и переписками до поздней ночи. Возможно, вы даже осознаете, что дружеские отношения могут быть такими же наполненными, как романтические. Эту осень вы запомните надолго.

Стрелец

Нынешний сезон затмений особенно сильно влияет на Стрельцов. В конце сентября энергии будет настолько много, что тебе будет тяжело успевать за ее ритмом. Поначалу может быть непросто определиться, в каком направлении двигаться. Но в конце концов путь станет ясен: делайте то, что любите.

Вы никогда не будете по-настоящему счастливы, если будете тратить время и силы на людей или вещи, которые не любите всем сердцем. А этой осенью Стрельцов ждут разные проявления любви — нужно лишь обратить внимание, какие энергии они готовы принимать и кого или что хотят любить в ответ.