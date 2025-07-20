Гороскоп несовместимости: кому звезды рекомендуют держаться подальше друг от друга

Какие знаки зодиака несовместимы между собой / © Freepik

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Многие обращают внимание на гороскопы совместимости, когда начинают строить отношения. Но иногда важнее знать, с кем лучше не начинать серьезные отношения, чтобы не столкнуться с постоянными недоразумениями, обидами и эмоциональной истощенностью. Некоторые знаки зодиака настолько противоположны по характеру и ценностям, что даже первоначальное увлечение быстро превращается в драму.

Водолей и Рак

Раки чувственны, нежны и очень эмоциональны. Им нужно внимание, душевное тепло и поддержка. Водолеи же независимые, отдаленные интеллектуалы, которые ценят свободу превыше всего.

Рак нуждается в постоянной эмоциональной связи, а Водолей предпочитает держать дистанцию. Поэтому Раку кажется, что его игнорируют, а Водолею — что на него давят. В итоге оба чувствуют себя одинокими даже в паре.

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Лев и Козерог

Львы стремятся сиять, быть в центре внимания и постоянно получать признание. Козероги же сдержанны и рациональны, больше сосредоточены на своей деятельности, а не на эмоциях.

Льву надо, чтобы им любовались, а Козерог предпочитает свою стабильность. Лев видит в Козероге эмоциональную «сухость», а Козерог воспринимает Льва как слишком требовательного и театрального. Такие отношения быстро превращаются в битву за преобладание.

Близнецы и Скорпион

Близнецы остроумны, легки на подъем и общительны, поэтому им нужно движение, свобода и новые впечатления. Скорпион страстный, потаенный и очень ревнивый.

Близнецы не признают жестких ограничений, а Скорпиону важно полностью владеть партнером. Близнецы кажутся Скорпиону слишком легкомысленными, а Скорпион душит контролем. Между ними начинается игра в преследование, редко заканчивающаяся миром.

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