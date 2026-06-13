Гортензии будут цвести пышнее: когда и как правильно обрезать кусты

Гортензии / © Unsplash

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Крупнолистные гортензии считаются одними из самых популярных декоративных кустарников в садах. Они привлекают внимание крупными шаровидными или кружевными соцветиями и насыщенной зеленой листвой. В зависимости от кислотности почвы цветы могут иметь розовый, голубой, фиолетовый или белый оттенок.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Чтобы растение ежегодно радовало обильным цветением, важно правильно проводить обрезку. У большинства сортов крупнолистной гортензии цветочные почки формируются на старых побегах, то есть на стеблях, выросших в предыдущем году. Поэтому обрезка в неподходящее время может привести к тому, что в следующем сезоне куст почти не зацветет или вообще останется без цветов.

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В то же время существуют и повторноцветущие сорта, в частности «Эндлесс Саммер». Такие растения способны образовывать цветы как на старых, так и на новых побегах, что дает садоводам больше гибкости при обрезке.

Специалисты советуют рассматривать большинство крупнолистных гортензий как растения, цветущие именно на старой древесине. Именно поэтому лучшим временем для обрезки считается период после окончания летнего цветения. В это время у куста еще есть достаточно времени, чтобы нарастить новые побеги и заложить почки для следующего сезона. Легкую формировку и санитарную обрезку рекомендуют завершить до конца лета.

Зато осенью, зимой и ранней весной такие гортензии обрезать не стоит. В этот период на стеблях уже формируются будущие цветочные почки, поэтому слишком активное вмешательство может лишить растение цветения в следующем году.

Во время обрезки рекомендуется в первую очередь удалять отцветшие соцветия. Их срезают чуть выше первой пары здоровых листьев под цветком. Также следует удалять сухие стебли, которые легко ломаются и не имеют признаков живой ткани. Кроме того, следует удалять слабые, поврежденные или перекрещивающиеся между собой побеги, поскольку это помогает улучшить циркуляцию воздуха внутри куста.

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При необходимости растение можно слегка подстричь, однако чрезмерной обрезки лучше избегать. Для взрослых кустов также рекомендуется ежегодно удалять один-два самых старых стебля у самой земли, чтобы стимулировать появление новых побегов.

Повторноцветущие сорта гортензий допускают несколько большую гибкость в уходе. Легкая обрезка после первой волны цветения может способствовать появлению дополнительного цветения позднее в сезоне. В то же время садоводам рекомендуют не проводить агрессивную обрезку в конце года, ведь сохранение здоровых побегов помогает максимально реализовать потенциал цветения растения.

Среди наиболее распространённых ошибок специалисты называют чрезмерную обрезку. Она может ослабить куст и уменьшить количество цветов. Также нежелательно обрезать растение осенью или в начале весны, когда цветочные почки уже сформировались.

Еще одна распространенная ошибка — чрезмерная подкормка после обрезки. В таком случае это может стимулировать рост листьев вместо цветения. Кроме того, для работы не рекомендуется использовать тупые или грязные инструменты, ведь они могут повредить побеги или способствовать переносу болезней.

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Эксперты также советуют не удалять слишком много здоровых листьев. Они помогают растению накапливать энергию для дальнейшего роста и будущего цветения.

Напомним, чтобы гортензии радовали крупными цветками до конца сезона, важно выполнить несколько простых действий уже в июне. Некоторые из них часто игнорируют даже опытные садоводы.

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