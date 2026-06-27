Гортензии будут усыпаны цветами: садовод раскрыл секреты правильного ухода

Гортензии / © Associated Press

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Гортензии могут радовать обильным цветением много лет, если правильно выбрать место для посадки, регулярно поливать и своевременно обрезать кусты. Садовод рассказал о четырёх основных правилах ухода, которые помогут сохранить растение здоровым.

Об этом сообщило издание Express.

Прежде всего важно правильно выбрать место для посадки. В частности, гортензия сорта «Аннабель» плохо переносит длительное пребывание под палящим солнцем, поэтому лучше всего чувствует себя на участках с частичным затенением. В таких условиях растение успевает восстановиться после жары и не теряет своей декоративности.

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Специалист также отмечает, что высаживать гортензию можно практически в любое время года, даже летом, если обеспечить ей регулярный полив. В то же время наиболее благоприятными периодами для посадки или пересадки остаются ранняя весна и осень, когда почва достаточно тёплая и влажная. Растение можно выращивать как в открытом грунте, так и в больших горшках или контейнерах. Если гортензия растет в емкости, в течение вегетационного периода ее рекомендуется ежемесячно подкармливать специальным удобрением.

Еще одно важное условие — регулярный полив. Воду рекомендуется вносить непосредственно под основание куста, чтобы поддерживать достаточную влажность почвы и не допустить пересыхания корневой системы.

Не менее важна и обрезка. Зимой рекомендуется удалять отцветшие соцветия и побеги текущего года, оставляя крепкий древесный каркас. Именно он станет основой для нового прироста весной, на котором впоследствии сформируются белые цветы.

Напомним, что не все растения одинаково переносят жару, но есть виды, которые сами помогают бороться с высокой температурой. Благодаря крупной листве и испарению влаги они создают прохладу там, где это больше всего нужно.

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