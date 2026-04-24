Гортензии станут ярко-голубыми: чем подкормить цветы, чтобы изменить их цвет

Гортензия / © Associated Press

Гортензии могут изменить цвет с розового на насыщенно-голубой, если весной подкормить их кофейной гущей. По словам садоводов, этот простой кухонный уход помогает подкислить почву, а именно уровень кислотности напрямую влияет на оттенок цветов.

Об этом сообщило издание Express.

Гортензии — популярные садовые растения, которые цветут в оттенках розового, белого, фиолетового и синего. При этом цвет некоторых сортов может меняться в зависимости от состава почвы. В частности, в более кислой среде цветы могут становиться голубыми.

Именно поэтому садоводы нередко используют натуральные средства для изменения pH почвы. Одним из самых распространенных вариантов является кофейная гуща.

Садовник Джон Бакстер рассказал, что обычно посыпает почву вокруг гортензий кофейными остатками. По его словам, это не только помогло изменить цвет цветов, но и обеспечило растения питательными веществами.

Садоводы отмечают, что использовать кофейную гущу можно практически в любое время, однако лучше всего — несколько раз в течение сезона цветения. Перед внесением в почву ее советуют высушить, если она влажная, ведь избыточная влага может привести к образованию плесени. После высыхания гущу можно равномерно распределить вокруг основания растения или смешать с верхним слоем почвы.

Кроме изменения цвета, кофейная гуща может быть источником полезных для растений веществ. В то же время чрезмерное ее использование может навредить гортензиям, поэтому садоводы советуют соблюдать умеренность.

Кроме кофейной гущи, для подкисления почвы также используют цедру цитрусовых — апельсина, лимона, лайма или грейпфрута. По словам садоводов, это тоже может помочь сделать цветы более голубыми.

Напомним, если пропустить апрельское окно обрезки, растения могут хуже цвести или давать меньше плодов. Эксперты рассказали, какие пять растений стоит обрезать уже сейчас.