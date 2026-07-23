Гортензии вянут в жару: пять советов, которые помогут быстро спасти цветы

Гортензии

Реклама

Гортензии ценятся за обильное и продолжительное цветение, которое обычно длится с весны до осени. После укоренения эти декоративные кустарники не требуют сложного ухода, однако в период сильной жары им необходимо уделить больше внимания. Эксперты по садоводству объяснили, почему гортензии начинают увядать летом и какие простые меры помогут растениям быстро восстановиться.

Об этом сообщило издание Real Simple.

По словам специалиста по садоводству AgriLife Extension и профессора кафедры садоводческих наук Техасского университета A&M Ларри Штайна, увядание при высоких температурах является естественной реакцией растения. Таким образом гортензия пытается сохранить как можно больше влаги: листья опускаются, чтобы уменьшить площадь, подвергающуюся воздействию прямых солнечных лучей, а устьица закрываются, сокращая испарение воды.

Реклама

Специалист советует в первую очередь проверить влажность почвы. Для этого нужно вскопать землю на глубину примерно 7–10 сантиметров. Если она остается влажной, дополнительный полив не требуется. Если же почва сухая и рассыпается, растение необходимо тщательно полить.

Садовод и эксперт Easy Urban Gardens Аннет Гирд рекомендует поливать гортензии у самого основания куста, чтобы вода попадала непосредственно в корневую систему, а не на листья. Если растение сильно завяло, после первого полива она советует подождать несколько часов, проверить состояние почвы и, при необходимости, повторить полив.

Чтобы почва дольше удерживала влагу, эксперты рекомендуют использовать мульчу или компост вокруг уже хорошо укоренившихся растений. По словам Ларри Штайна, мульча помогает не только сохранять воду, но и охлаждает почву, что снижает риск дальнейшего увядания. В то же время эксперт по гортензиям Лоррейн Баллато отмечает, что компост также способствует лучшему удержанию влаги в почве.

Иногда причиной проблем становится слишком густой куст. Если гортензия сильно разрослась и у неё тяжелая верхняя часть, это может увеличить потери воды. В таком случае Ларри Штайн советует провести легкую обрезку, чтобы уменьшить нагрузку на растение. Речь идет лишь об умеренном прореживании, удалении увядших соцветий, а также сухих, поврежденных или отмерших стеблей. Чрезмерно обрезать гортензии в период активного роста специалисты не рекомендуют.

Реклама

Еще один фактор, который может усиливать увядание, — сорняки и трава вокруг кустов. Они также поглощают воду из почвы, из-за чего гортензиям остается меньше влаги. Именно поэтому эксперты советуют регулярно очищать участок возле растений от нежелательной растительности.

Особое внимание следует уделить освещению. По словам Ларри Штайна, гортензии лучше всего чувствуют себя в условиях рассеянного или частичного затенения. Если растение растет под палящим солнцем, во время жары ему может понадобиться дополнительная защита от прямых лучей. Аннет Гирд отмечает, что даже частичное затенение поможет гортензиям легче перенести высокие температуры и быстрее восстановить свой вид.

Напомним, ранее мы рассказывали о шести важных этапах ухода за клубникой после плодоношения для будущего урожая.

Новости партнеров