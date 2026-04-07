Гортензии зацветут обильнее: что нужно сделать уже в апреле

Гортензии могут радовать обильным и продолжительным цветением, если вовремя провести обрезку. Именно апрель считается оптимальным периодом для ухода за отдельными сортами, однако это правило работает не для всех растений.

Об этом сообщило издание Express.

Как отмечают специалисты, обрезка — ключевой этап ухода за кустами, который стимулирует их рост и улучшает качество цветения. В то же время многие садоводы пренебрегают этой процедурой, особенно когда речь идет о гортензии.

По рекомендациям Королевского садоводческого общества (RHS), цветы гортензии формируются на побегах предыдущего года, преимущественно в середине или в конце лета. Поэтому правильное время для обрезки имеет решающее значение.

В частности, в апреле стоит обрезать сорта мопхед и кружевные гортензии. Для этого необходимо удалить увядшие соцветия и укоротить стебли до первой крепкой пары почек под отцветшим бутоном. Это поможет растению направить силы на формирование новых побегов.

В то же время плетистые гортензии сейчас трогать не следует — их обрезают уже после завершения цветения летом. Иначе можно потерять значительную часть цветов.

Эксперты также советуют периодически омолаживать кусты, срезая несколько старых стеблей у основания. Это стимулирует развитие новых побегов. Если же растение сильно разрослось или потеряло форму, его можно радикально обрезать — однако в таком случае в этом сезоне цветения не будет.

Специалисты отмечают: чрезмерно резкую обрезку лучше проводить постепенно, в течение нескольких лет. Это позволит сохранить декоративность растения и избежать потери цветов в последующие сезоны.

Напомним, роскошный сад — это не о расходах, а о грамотном подборе растений. Специалисты назвали цветы, которые формируют эффект изысканного пространства.