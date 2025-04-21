Гортензия пышно и ярко будет цвести весь сезон: вот что нужно сделать для этого

Чем подкормить гортензии, чтобы пышно цвели / © Unsplash

Реклама

Гортензия — прекрасный цветок, который достаточно неприхотлив в уходе и устойчив к холоду. Она может спокойно переносить даже самые сильные морозы.

Однако не всем известно, что цветок плохо растет на нейтральной почве. Он не имеет возможности из-за небольшого количества производимой корнями кислоты усвоить все питательные вещества. Поэтому перед подпиткой гортензии следует проверить кислотность почвы.

Если почва щелочная или нейтральная, ее следует подкислить. Опытные садоводы используют для этого азотную кислоту. Этот компонент содержится во всех удобрениях под названием «селитра». Она может быть нескольких видов — калиевая, натриевая, кальциевая или магниевая.

Реклама

Некоторые огородники используют для подкисления почвы электролит, находящийся в аккумуляторах для автомобиля.

Также можно обработать почву лимонной или янтарной кислотой. Для приготовления раствора нужно взять чайную ложку любой кислоты на 10 литров воды. Янтарную кислоту лучше разводить в горячей воде.

Какие удобрения лучшие для пышного цветения гортензии: советы экспертов

Гортензиям нужны те же макроэлементы, что и другим садовым растениям — это азот, калий и фосфор. Лучше брать готовую смесь и разводить с водой — столовая ложка удобрения на 10 литров.

Чтобы цветы были яркого цвета, гортензии можно подкормить магнием. Лучшим удобрением будет сульфат магния, содержащий еще и серу, которая будет полезна для укрепления иммунитета растения. Для подкормки нужно 20 грамм удобрения развести в ведре воды и полить гортензию под корень.

Также для пышного цветения растения можно использовать раствор коровяка и куриного помета. С последним органическим удобрением нужно быть очень осторожными, чтоб не сжечь растение. Помет следует разводить с водой в пропорции 1:20 соответственно. Затем необходимо дать настояться жидкости 10 часов, чтобы полностью выветрился аммиак, а потом уже поливать гортензии.